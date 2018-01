La Juventus non ha superato solamente in classifica l'Inter. Lo ha fatto anche nei ricavi, grazie all'investimento principe, lo Stadium, la struttura in cui giocano i bianconeri, interamente di proprietà e in grado di ospitare anche moltissimi momenti extra calcistici. Tutto questo ha permesso alla società torinese di superare in ricavi ciò che San Siro ha permesso di ottenere nella stagione 2016/2017, quella appena conclusa. Anche se al ‘Meazza' giocano ben due squadre, Inter e Milan.

JStadium, esempio virtuoso in Italia.

I frutti si iniziano a vedere e sono ottimi. Sono le entrate che stanno arrivando dallo J Stadium, oggi ‘Alleanz Stadium', la roccaforte della Juventus di proprietà della famiglia Agnelli e della società bianconera. L'impianto, esempio per le altre società calcistiche italiane, è risultato essere il primo per ciò che riguarda i ricavi della stagione 2016/2017 come riporta il sito Calcio&finanza che cura moltissimo gli aspetti economici legati al nostro mondo del pallone.

Sorpasso a San Siro, Milan e Inter.

Nella stagione 2016/17, infatti, lo stadio di proprietà della Juventus ha avuto maggiori ricavi extra calcistici rispetto a San Siro, nonostante al Meazza giochino due squadre, Inter e Milan, con un'occupazione dello stadio praticamente costante in tutte e 38 le giornate di Serie A. Ma San Siro nella stagione 2016/17 ha avuto ricavi da attività commerciali, sponsorizzazioni, museo e grandi eventi inferiori.

San Siro, quasi 14 milioni.

Escludendo l'affitto versato da Inter e Milan – fuori da questo discorso di ricavi extra calcistici – lo stadio milanese ha portato incassi per 13,86 milioni di euro, in leggera contrazione dai 15,79 milioni della stagione 2015/16. Un piccolo passo indietro dovuto alla presenza nella scorsa annata della finale di Champions League, che aveva fatto lievitare i ricavi complessivi.

JStadium, 16 milioni.

In controtendenza lo Stadium. I ricavi bianconeri attraverso la struttura di proprietà nella stagione 2016/17, l’ultima in cui ha mantenuto la denominazione originale ha visto decollare gli introiti: dai 9,5 milioni del 2015/16 per le attività commerciali , si è passati ai 16 milioni di euro della stagione 2016/17.