Il Barcellona ha puntato gli occhi sulla Roma e in particolare starebbe seguendo Cenzig Under. Almeno questo è ciò che risulta a Monchi, il nuovo direttore sportivo della Roma contro cui il Barca giocherà i quarti di finale di Champions League. E il giovanissimo attaccante esterno turco sarà un osservato speciale del doppio match di Coppa.

Dopotutto Under è la grande rivelazione della stagione dei giallorossi ed è ormai un titolare della squadra di Di Francesco grazie alla sua crescita improvvisa che gli ha fatto scalare le gerarchie interne dello spogliatoio. Under gioca, segna e sta crescendo molto, cose che lo rendono appetibile per tutti i grandi d'Europa tra cui anche il Barcellona.

Il Barça piomba su Under

Più che semplici voci perché nei corridoi del mercato europeo si hanno già le prime certezze a riguardo. Ad esempio, Bayram Tutumlu, un agente turco che ha un buon rapporto con il Barcellona, ha detto allo stesso Monchi che i catalani hanno chiesto informazioni sul ragazzo.

"Non abbiamo offerte da parte di nessuna big, ma sicuramente molte squadre lo seguiranno, perché la sua giovane età ed i suoi gol aiutano", ha detto Monchi alla radio turca Radyospor.

La crescita di Under

Il ds della Roma stima moltissimo Under ma sa anche perfettamente che non può nascondere il ragazzo al mercato estivo. Under è arrivato a Roma la scorsa estate dal club turco Basaksehir, una delle rivelazioni dell'ultimo campionato e si sta confermando su ottimi standard: "Cengiz è ancora un giovane giocatore ma se lo aiutiamo tutti, può diventare importante perché ha le qualità per farlo".

La sfida al Barcellona in Champions

Sulla doppia sfida di Champions con il Barça, ancora Monchi ha ribadito il proprio concetto secondo il quale la Roma può giocarsela alla pari con i catalani: "Vorrei poter sapere se elimineremo il Barcellona, ma ovviamente è difficile, stiamo affrontando forse la migliore squadra del mondo, o una delle migliori, ma abbiamo l'illusione e ci proveremo fino alla fine".