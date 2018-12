Si chiama Teddy Bear Toss, ed è una bella iniziativa nata negli Stati Uniti nei palazzetti di Hockey. In occasione delle feste natalizie, i tifosi arrivano alla partita con degli orsacchiotti di peluche da lanciare sul ghiaccio al primo gol della squadra di casa. Un gesto che può sembrare una semplice esultanza, ma che in realtà nasconde una finalità molto più importante: far felici i bambini ricoverati in ospedale e aiutare tutte quelle associazioni che fanno beneficenza.

I peluche cadono dagli spalti anche in Italia e Olanda

Da un po' di anni a questa parte, il Teddy Bear Toss ha però trovato domicilio anche in altri sport e anche nel nostro paese, dove dal 2014 su diversi parquet di Basket sono spesso piovuti peluche, orsetti e bambolotti di ogni genere da regalare ai bimbi meno fortunati: attualmente in cura presso i reparti pediatrici del nostro territorio. Questo tipo di iniziativa, è stata ovviamente replicata anche in tutta Europa. Nell'agosto scorso, furono infatti i tifosi della squadra olandese dell'Excelsior a commuovere tutti, con il lancio dal settore ospiti dello stadio Kuip di Rotterdam.

La generosità dei tifosi del Betis Siviglia

Un'iniziativa lodevole, replicata anche in Spagna nelle ultime ore. In occasione della partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato spagnolo, giocata allo stadio Benito Villamarin di Siviglia tra il Betis e l'Eibar (match poi terminato 1 a 1), i tifosi di casa si sono infatti presentati sugli spalti anche loro muniti di peluche da lanciare sul terreno di gioco. Un'iniziativa che è andata in scena prima del fischio d'inizio e che ha impegnato diversi steward dello stadio: tutti alla prese con la raccolta degli orsacchiotti da donare ai bimbi meno abbienti.

