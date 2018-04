Quanto vale lo Stadio di Wembley, storico impianto dello sport inglese? Tanto, tantissimo, più dell'Inter per intenderci, o come il Milan (stando ai parametri dell'ultimo closing). La cifra si aggira attorno ai 580 milioni di euro, almeno questa è stata l'offerta – ufficiale – arrivata da Oltreoceano, da parte di Shahid Khan, miliardario americano nato in Pakistan che ha deciso di regalarsi uno degli stadi più affascinanti al mondo, di certo un'emblema dello sport inglese.

A dare la notizia è stato in primis il ‘London Evening Standard‘ in un articolo che a prima vista appariva come il classico gossip di fine stagione. E invece, nulla di più sbagliato: Khan ha davvero presentato in modo ufficiale l'offerta per Wembley e a confermarlo è arrivata la stessa Federcalcio inglese, la FA.

La trattativa sarebbe anche in stato avanzato, con il magnate di origini pakistane che avrebbe già presentato incartamenti e quanto dovuto per dimostrare la solidità della propria offerta economica. Khan avrebbe infatti già stretto un accordo di massima con il capo della Football Association inglese, Martin Glenn, e se tutto andasse in porto, diventerebbe il primo proprietario straniero del tempio del football.

L'impianto di Wembley non ha eguali, in Inghilterra e in Europa. Lo stadio ha una capacità di 90mila spettatori e sostituisce il precedente impianto demolito nel 2003 venendo inaugurato nel 2007. Attualmente è diventato la casa del Tottenham, con gli Spurs che disputano le partite interne in attesa della ristrutturazione del nuovo stadio di proprietà.

Per la rimessa a nuovo di Wembley, la FA aveva speso 918 milioni di euro, adesso, poterlo eventualmente rivendere per più della metà costituirebbe un investimento non secondario, al quale dare ascolto soprattutto in questo caso, in cui l'imprenditore coinvolto risulta essere convinto e soprattutto economicamente solido.