Campionato di Serie C fermo per l'emergenza Coronavirus, il Gubbio si allena per le vie della città

L'emergenza Coronavirus ha spinto le autorità a fermare il campionato di Serie C. Le squadre delle zone non alle prese con situazioni critiche hanno continuato ad allenarsi senza problemi, e senza defezioni. Un'iniziativa molto particolare è arrivata dal Gubbio, compagine che milita nel girone B del campionato subcadetto. La formazione rossoblu, si è infatti allenata nel week-end tra le vie della città conquistando l'attenzione dei cittadini. Nei post pubblicati sul profilo social della città perugina, si mostrano i calciatori allenati da Vincenzo Torrente, alle prese con corsa, esercizi in piazza e senza pallone.

Gubbio in strada come il Bari, gli allenamenti fanno impazzire la città

Una splendida iniziativa anche per alleggerire la tensione per l'emergenza Coronavirus, che al momento non vede l'Umbria come una zona critica. I calciatori hanno ricevuto l'incoraggiamento di tifosi e appassionati, che hanno apprezzato il modo trovato per non privare la città dei suoi rappresentanti nel week-end senza calcio. D'altronde mister Vincenzo Torrente non è nuovo a queste situazioni, visto che già ai tempi della sua avventura ai tempi del Bari, quando aveva fatto allenare i biancorossi sul lungomare del capoluogo pugliese, tra l'entusiasmo dei passanti.