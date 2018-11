E' durata poco la supremazia nel campionato cadetto del Palermo di Maurizio Zamparini. A distanza di poche ore, il Pescara ha infatti vinto il posticipo dell'undicesima giornata e si è riportato davanti ai rosanero in vetta alla classifica di Serie B con un punto di vantaggio. Allo stadio "Adriatico" la squadra di Pillon ha dunque risposto alla vittoria dei siciliani a Cosenza, con un netto successo sul Lecce: battuto per 4 a 2 al termine di una gara piena di emozioni e conquistata dagli abruzzesi solo nei minuti finali.

Dopo il vantaggio lampo di Mancosu (in rete dopo tre minuti di gioco) e il raddoppio siglato al 22esimo da Gravillon, il Pescara ha dovuto subire la reazione dell'avversario: capace di accorciare al 47esimo con Palombi e di agguantare il pari venti minuti più tardi con Tabanelli, nonostante l'inferiorità numerica per l'espulsione di Calderoni.

In attesa dello scontro diretto del "Barbera"

Quando il risultato di parità sembrava già scritto, il match dell'Adriatico ha però regalato le ultime clamorose emozioni. Rimasto in nove uomini per l'espulsione di Meccariello, il Lecce è affondato definitivamente con la doppietta di Del Sole. L'attaccante napoletano di proprietà della Juventus, ha infatti segnato il 3 a 2 all'89esimo e chiuso i giochi al 96esimo con un contropiede micidiale.

La vittoria riporta così il Pescara in testa al campionato (anche se il Palermo ha una partita in meno) e sposta l'attenzione di tutti i tifosi verso il big match del prossimo weekend. Domenica prossima, alle ore 21, il "Barbera" di Palermo ospiterà proprio lo scontro diretto tra i rosanero e il Pescara di Pillon: novanta minuti che dovranno dare le prime risposte di questo campionato di Serie B e indicare la squadra favorita per la vittoria finale e per la promozione diretta in Serie A.