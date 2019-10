Si è chiuso con il pareggio per 1 a 1 tra Cremonese e Frosinone il nono turno del campionato di Serie B 2019/2020. Nel posticipo della cadetteria le squadre di Baroni e Nesta hanno dato vita ad una partita divertente che nel finale poteva regalare l'ennesima sorpresa ma la rete di Valzania è stata annullata e così il match dello Zini si è concluso in parità. Un punto a testa che smuove un po' la classifica ma per gli uomini di Nesta il prossimo scontro diretto col Trapani sarà molto importante per evitare brutte sorprese.

Si tratta del secondo pareggio in rimonta per la Cremonese da quando Marco Baroni ha preso posto sulla panchina grigiorossa. Dopo una prima frazione di sostanziale equilibrio, con i ciociari che hanno concesso veramente poco ai più propositivi lombardi; il Frosinone si è portato in vantaggio grazie alla rete di Federico Dionisi, che ha capitalizzato una bella azione in contropiede ma all'84' ci ha pensato il neo entrato Simone Palombi a riportare il match in parità con uno stacco sontuoso su cross dalla destra di Vasile Mogoș.

Nel finale, come già anticipato, sono arrivate le proteste della Cremonese per un gol annullato a Valzania, che ha strozzato in gola l'urlo di esultanza dello stadio Zini: la posizione di fuorigioco di Deli davanti al portiere del Frosinone ha ostacolato la visuale di quest'ultimo e così la gioia dell'ex centrocampista ciociaro è stata polverizzata in pochi secondi.

Risultati e classifica della Serie B

RISULTATI: Ascoli-Entella 2-1; Salernitana-Perugia 1-1; Crotone-Venezia 3-2; Spezia-Juve Stabia 2-0; Cosenza-Chievo 1-1; Pordenone-Cittadella 0-0; Pescara-Benevento 4-0; Trapani-Empoli 2-2; Livorno-Pisa 1-0; Cremonese-Frosinone 1-1.

CLASSIFICA: Benevento e Crotone 18; Crotone 16; Salernitana, Perugia, Ascoli 15; Chievo 14; Cittadella, Pescara 13; Cremonese, Venezia, Pordenone, Entella 12; Pisa, Frosinone, Spezia 10; Cosenza 8; Juve Stabia 7; Trapani 6; Livorno 4.