La Serie A chiama, Frosinone e Palermo rispondono con due vittorie pesanti che avvicinano le due società al sogno concreto della promozione diretta insieme all'Empoli già in A matematicamente. Finisse oggi il campionato sarebbero i ciociari a festeggiare l'approdo senza play-off alla massima serie, grazie alla vittoria di misura per 1-0 contro il Carpi.

C'è comunque ancora guerra serrata per la seconda piazza d'alloro e per un posto nei play-off. Oltre a Frosinone e Palermo restano ovviamente in corsa anche il Parma, che domani a Cesena potrebbe provare il doppio sorpasso e riportarsi in seconda posizione, il Venezia, il Bari, il Cittadella e il Perugia, incalzate dal Foggia.

Promozione. Il sogno del Frosinone può continuare ad occhi aperti che vincono in casa grazie alla rete vincente al 5’ di Dionisi (1-0 sul Carpi). A Terni, gara intensa di gol ed emozioni, con i padroni di casa che vanno subito vicini al vantaggio col palo di Piovaccari. Si scatena però La Gumina che al 22’ realizza l’1-0 prima di firmare anche il raddoppio al 45’. Nella ripresa al 61’ arriva il tris con Rolando. Poi solo Ternana: all’80’ gol di Finotto e all’83’ il 2-3 di Tremolada.

I play-out. In fondo alla classifica, giochi ancora aperti malgrado le ultime tre in classifica abbiano perso le rispettive partite. Oltre alla Ternana anche la Pro Vercelli e l'Entella sono state sconfitte ma a due giornate dalla fine la matematica non condanna nessuno, grazie al pareggio tra Avellino e Ascoli.

I risultati. Ascoli-Avellino 1-1; Bari- Perugia 3-1; Cittadella-Brescia 2-2; Frosinone-Carpi 1-0; Novara-Pescara 1-1; Salernitana-Entella 1-0; Spezia-Pro Vercelli 5-1; Ternana-Palermo 2-3; Venezia-Foggia 2-1; Cesena-Parma (domani ore 17.30); Empoli-Cremonese (lunedì ore 20.30).

La classifica. Empoli 78 punti; Frosinone 68, Palermo 67; Parma e Venezia 66; Bari 64; Cittadella 62; Perugia 59; Foggia 54; Cittadella 53; Carpi e Salernitana 51; Brescia e Pescara 47; Cremonese 44; Cesena e Novara 43; Avellino e Ascoli 42; Entella 41; Ternana e Pro Vercelli 37.