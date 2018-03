Non è un weekend come gli altri per il calcio italiano: giovedì sono stati celebrati i funerali di Davide Astori e tutto il movimento è ancora scosso dalla sua tragica e improvvisa scomparsa. I campionati di Serie A e di B si sono fermati la scorsa settimana ma, dopo essere tornata in campo a metà settimana, la cadetteria ha visto un omaggio importante per il capitano della Fiorentina: la Cremonese, ex squadra del difensore bergamasco, ha giocato con un maglia speciale per ricordare la militanza nel club grigiorosso nel 2007/2008 di Astori.

A post shared by U.S. Cremonese (@uscremonese) on Mar 9, 2018 at 6:17am PST

Non basta Juanito, pari tra Cremonese e Cittadella

Nonostante la grande prova offerta contro una delle squadre che sta guidando la classifica della Serie B la Cremonese di Tesser non è riuscita a battere gli uomini di Venturato: Brighenti sbaglia un penalty, Juanito Gomez lo realizza e Iori trova il pareggio all'inizio della ripresa con un colpo di testa in mischia.

Venezia e Parma a gonfie vele, pari beffa per il Bari

In zona play-off continuano la loro marcia il Venezia e il Parma che hanno battuto, rispettivamente, l'Ascoli e il Pescara: alla squadra di Pippo Inzaghi basta un rigore di Geijo mentre i ducali escono dall'Adriatico con un rotondo 4 a 1 frutto delle reti di Calaiò, alla centesima rete in B, Ceravolo, Gagliolo e Scavone. Pareggio casalingo per il Bari con la Pro Vercelli: i galletti hanno rimontato con Kozak e Brienza la rete iniziale di Ghiglione ma nei minuti di recupero subiscono il pari di Morra che non gli permette l'aggancio al quarto posto. Il Perugia batte il Foggia grazie alle reti di Cerri e Diamanti, la Ternana porta a casa un punto da La Spezia e mentre chiudono a reti bianche Cesena e Carpi.

Risultati e classifica della Serie B

I risultati della trentesima giornata di Serie B: Bari-Vercelli 2-2; Cesena-Carpi 0-0; Cremonese-Cittadella 1-1; Perugia-Foggia 2-0; Pescara-Parma 1-4; Spezia-Ternana 1-1; Venezia-Ascoli 1-0; Palermo-Frosinone (ore 18); Salernitana-Avellino (domani, ore 15); Empoli-Entella (domani, ore 17.30); Novara-Brescia (lunedì 12, ore 20.30).

La classifica: Frosinone 53 punti; Empoli 51; Cittadella 49; Palermo 47; Venezia 46; Bari 45; Parma 44; Perugia 43; Cremonese e Spezia 40; Carpi 38; Foggia 37; Pescara 36; Avellino e Salernitana 34; Brescia e Cesena 33; Novara 31; Entella e Vercelli 29; Ternana e Ascoli 26.