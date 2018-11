Doveva essere la sfida della svolta e invece il Verona impatta al Bentegodi con il Palermo. Una gara che i padroni di casa hanno condotto in gran parte ma che hanno rovinato facendosi rimontare dai rosanero. Un 1-1 che non grazia Grosso dalle critiche: per il tecnico dei veneti c'è sempre aria pesante per una eventuale crisi. Nel primo tempo sblocca Di Carmine per l'Hellas al 32′ su assist di Matos. Pari di Rajkovic a metà ripresa di testa da corner. Siciliani sempre primi in classifica.

A Verona non c'è aria di festa, anzi. Attorno a Grosso c'è sempre aria di polemica e lo spettro dell'esonero. Il tecnico degli scaligeri perde l'ennesima occasione di vincere una gara e così sono 4 i match senza i tre punti. Sorride invece il suo collega in rosanero, Stellone che continua a non perdere. Adesso per il Palermo sono sette partite senza ombre con cinque vittorie e due pari.

La gara

Parte bene il Verona, con il Palermo che tiene botta e prova a passare con Matos e Crescenzi che ci provano ma è Di Carmine a segnare al 32’. Una rete che non scaldai tifosi di casa apparsi sulle tribune del Bentegodi in pochissimi per la contestazione al tecnico. Nella ripresa la falsariga è la stessa, con la squadra di Grosso più motivata e che sfiora di testa il raddoppio da corner con Dawidowicz. Però per gli scaligeri vale la regola più antica del calcio: gol sbagliato, gol subito: l’azione quasi fotocopia al 67’, nell’area opposta, vede l’inzuccata vincente, e il pari, di Rajkovic. E' l'ultima emozione di una gara che finisce nella sonnolenza più totale con il verona incapace di reagire e il Palermo che alla fine si accontenta di non perdere

VERONA-PALERMO 1-1

32′ Di Carmine (V), 67′ Rajkovic (P)

Verona (4-3-3): Silvestri; Empereur, Caracciolo, Dawidowicz, Crescenzi; Zaccagni (74′ Laribi), Marrone; Gustafson; Matos (71′ Ragusa), Di Carmine, Lee (85′ Pazzini).

Allenatore: Grosso

Palermo (4-2-4): Brignoli; Rispoli (61′ Salvi), Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Jajalo, Haas; Falletti, Moreo, Nestorovski (78′ Puscas), Trajkovski (87′ Embalo).

Allenatore: Stellone

Ammoniti: Bellusci (P), Lee (V)