Il calcio italiano non vive solo delle emozioni che regala il massimo campionato. Anche in Serie B la lotta per gli obiettivi playoff e playout, continua infatti a rimanere incerta a poche giornate dal termine della "regular season". Ciò che appassiona di più i tifosi è ovviamente la corsa per la promozione in Serie A che attualmente coinvolge diverse squadre. Tra queste anche il Venezia di Pippo Inzaghi: sorprendentemente a soli tre punti dal secondo posto, dopo aver conquistato il pass per il torneo cadetto solo nella scorsa stagione.

A dimostrare quanto siano credibili le ambizioni del club veneto, è arrivata la netta vittoria nello scontro diretto con il Palermo. Nell'anticipo della 38ª giornata di serie B, giocato al "Penzo" di Venezia, la squadra dell'ex allenatore del Milan ha infatti battuto nettamente i rosanero con un secco tre a zero: frutto delle reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. La vittoria dei lagunari, porta dunque la formazione di Inzaghi a ridosso della seconda piazza (attualmente occupata dal Parma) che equivale alla promozione diretta in serie A.

La gioia di Inzaghi e di Tacopina

Visibilmente soddisfatto della prova dei suoi ragazzi, "Super Pippo" ha così commentato la scalata verso la zona promozione: "All’inizio tutti ci davano poco credito, stiamo facendo qualcosa di grande e stiamo superando le attese – ha spiegato in conferenza stampa – L’obiettivo restano i playoff, lì potremmo diventare la mina vagante , come dicevo a inizio stagione. Ero convinto a inizio stagione che avremmo potuto fare qualcosa d’importante, adesso sicuramente siamo in ballo e cercheremo di andare fino in fondo. Il coro dei tifosi che vogliono la Serie A? Dobbiamo tenere i piedi per terra".

La parola è poi passata a Joe Tacopina. Il patron del Venezia, ha applaudito la prova dei giocatori di Inzaghi e glissato sulle indiscrezioni di mercato relative proprio al futuro del tecnico: "Non mi interessano le speculazioni, è normale che gli allenatori vengano accostati a diverse squadre – ha spiegato in sala stampa – Domani leggerò che Inzaghi andrà al Genoa, al Barcellona, oppure al Sassuolo. Con lui parlo tutti i giorni, abbiamo il quarto-quinto budget della Serie B, tutti stiamo facendo il massimo sforzo".