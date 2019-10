Così come per la Serie A, anche la Serie B sarà chiamata al turno infrasettimanale che equivale alla decima giornata di campionato. Il turno sarà distribuito su due giorni, tra martedì 29 e mercoledì 30 ottobre, e ad aprire il quadro delle gare saranno le otto sfide in programma questa sera, mentre domani si disputeranno due posticipi: Benevento-Cremonese e Frosinone-Trapani.

Le gare di martedì 29 ottobre

Sono otto le partite in programma nella serata di martedì e il fischio d'inizio è fissato per le ore 21:00. Il Crotone, fresca capolista, viene da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate e andrà a far visita al Chievo, che ha messo in fila ben cinque pari al Bentegodi. L'Empoli cerca una vittoria che manca da tre turni e al Castellani arriva uno Spezia in ripresa.

Ventura torna a Pisa con la sua Salernitana mentre il Pescara, reduce dalla vittoria per 4-0 sul Benevento, va a far visita alla Juve Stabia, battuta in tre delle quattro partite giocate in casa finora. Il Perugia di Massimo Oddo ospita l'Ascoli: entrambe sono a 15 punti e chi vince stacca l'avversario e avvicina la vetta. Completano il calendario del martedì Cittadella-Livorno e Virtus Entella-Cosenza.

Le partite di mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di mercoledì 30 ottobre sono in programma due gare della Serie B 2019/2020: alle ore 18:50 il Benevento di Pippo Inzaghi, che occupa la vetta insieme al Crotone, ospita la Cremonese mentre alle ore 21:00 il Frosinone di Alessandro Nesta è a caccia di punti per avviare la rincorsa alla zona playoff e allo Stirpe arriverà il Trapani, ultimo in classifica e colpito da deferimento.

Il calendario della 10a giornata di Serie B

Chievo-Crotone (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Cittadella-Livorno (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Empoli-Spezia (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Juve Stabia-Pescara (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Perugia-Ascoli (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Pisa-Salernitana (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Virtus Entella-Cosenza (martedì 29 ottobre, ore 21:00)

Benevento-Cremonese (mercoledì 30 ottobre, ore 18:50)

Frosinone-Trapani (mercoledì 30 ottobre, ore 21:00)