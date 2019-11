Il Crotone si rilancia verso la vetta della classifica e lancia la sfida a Benevento. La squadra di Giovanni Stroppa ha aperto la giornata numero 12 del campionato di Serie B 2019/2020 battendo per 3 a 1 l'Ascoli allo Scida e portandosi a -3 dalla capolista. Le reti di Crociata, Simy e l'autorete di Valentini hanno permesso ai calabresi di superare il Perugia al secondo posto e di tornare alla vittoria in casa dopo la sconfitta subita proprio contro gli umbri nella scorsa giornata.

Al 5′ i padroni di casa sono già in vantaggio grazie a Giovanni Crociata, che ha trovato un grande tiro di destro dal limite sul quale Leali non ha potuto fare nulla. Per il centrocampista prodotto del vivaio del Milan è il terzo centro stagionale. Il raddoppio della squadra di Stroppa è arrivato al 34′ con Simy, che con un colpo da biliardo dall'angolo sinistro dell'area piccola ha insaccato la palla sul palo opposto. Per il centravanti nigeriano è l'ottavo goal in campionato. Poco prima dell'intervallo l'Ascoli ha accorciato le distanze grazie ad un autogoal di Marrone su un cross forte e teso dalla destra di Cavion.

Nella ripresa non ci sono state tante emozioni, con il Crotone che non è riuscita a chiuderla e l’Ascoli ha provato a pungerete un por di più inserendo anche Ardemagni. A 3′ dalla fine la gara un’altra autorete ha chiuso la sfida: Valentini ha deviato nella sua porta un tiro-cross di Mazzotta dopo essersi scontrato con Leali uscito a vuoto.

Tabellino di Crotone-Ascoli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio (83′ Mazzotta), Zanellato, Barberis, Crociata, Molina (89′ Rutten sv); Messias (78′ Vido), Simy. A disposizione: Figliuzzi, Cuomo, Bellodi, Spolli, Mazzotta, Rodio, Rutten, Evan’s, Itrak, Gomelt. Allenatore: Stroppa.

ASCOLI (3-5-2): Leali; Pucino, Brosco, Gravillon (71′ Valentini); Gerbo (60′ D'Elia), Cavion, Troiano 5, Brlek, Padoin; Da Cruz, Scamacca (60′ Ardemagni). A disposizione: Lanni, Novi, Ferigra, Laverone, Petrucci, Piccinocchi, Rosseti, Chajia, Beretta. Allenatore: Zanetti.

Serie B, programma della 12 giornata e classifica

GARE: Crotone-Ascoli 3-1; Entella-Pordenone, Juve Stabia-Benevento, Perugia-Cittadella, Pisa-Spezia, Venezia-Livorno (sabato 9 novembre ore 15:00); Empoli-Pescara (sabato 9 novembre ore 18:00); Cremonese-Salernitana, Trapani-Cosenza (domenica 10 novembre ore 15:00); Frosinone-Chievo (domenica 10 novembre ore 21:00).

CLASSIFICA: Benevento 24; Crotone 21; Perugia 19; Chievo Verona, Pordenone, Salernitana 18; Ascoli, Empoli, Cittadella 17; Pescara 16; Virtus Entella 15; Frosinone 14; Pisa, Venezia 13; Spezia, Cremonese 12; Cosenza 11; Livorno,Juve Stabia 10; Trapani 6.