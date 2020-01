Il Benevento vince ancora, si impone 2-1 in casa del Cittadella e, nella peggiore delle ipotesi, manterrà almeno 13 punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice e continua ad avvicinarsi alla Serie A. L'incontro è stato deciso da un gol nel finale di Christian Maggio, l'ex capitano del Napoli che a quasi 38 anni è ancora decisivo. Successo esterno per il Pescara, che con Legrottaglie in panchina si è imposto 2-0 in casa del Pordenone.

2-1 del Benevento al Cittadella, decide un gol di Maggio

La marcia del Benevento di Pippo Inzaghi è trionfale. I giallorossi hanno vinto anche in casa del Cittadella e così hanno ottenuto il quindicesimo successo in ventuno partite, in cui hanno conquistato 50 punti. Inzaghi temeva molto la partita con il Cittadella, squadra solitamente ostica e tradizionalmente nelle prime posizioni della Serie B. L'incontro si è stappato negli ultimo venti minuti. Al 70′ assist di Insigne e gol di Moncini, pari quasi immediato di Iori su calcio di rigore, all'86' Maggio riceve da Kragl e insacca, 2-1. Il Benevento ha vinto otto delle ultime nove partite di campionato.

Esordio super per Legrottaglie, Pordenone-Pescara 0-2

Con i gol di Zappa e Galano il Pescara batte 2-0 il Pordenone e si rilancia in zona playoff. Legrottaglie che in settimana ha preso il posto di Zauri ha esordito cogliendo i tre punti contro la squadra friulana, seconda in classifica e ora a rischio sorpasso, perché il Crotone ha un punto in meno e giocherà domani con lo Spezia. Pareggi 1-1 in Pisa-Juve Stabia e Entella-Cremonese. Ieri 1-1 anche in Empoli-Chievo, il pari costa a caro a Muzzi che sarà esonerato, al suo posto Marino. Domani Crotone-Spezia, Ascoli-Frosinone, Venezia-Trapani, lunedì invece Perugia-Livorno. Alle 18 la Salernitana ospita il Cosenza.

Classifica della Serie B

Benevento 50; Pordenone 35; Crotone* 34; Entella 31; Cittadella, Chievo 30; Salernitana*, Pescara 29; Frosinone*, Juve Stabia 28; Ascoli*, Perugia* 27; Pisa 26; Spezia 25; Empoli 24; Venezia*, Cremonese 23; Cosenza* 20; Trapani* 18; Livorno* 13.