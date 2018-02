Dopo i due anticipi di ieri, che hanno lo Spezia battere la Salernitana e un pari per 1-1 tra Parma e Venezia, la Serie B ha completato la 27ª giornata e non sono mancate alcune sorprese: stop per le prime della classe, con l'Empoli che pareggia a Cittadella e il Frosinone che viene sconfitta in casa dal Perugia e cade per la prima volta allo Stirpe. Finalmente arriva la vittoria per l'Avellino. Il Bari espugna Terni e approfitta degli stop delle prime della classe per avvicinarsi alla vetta.

L'Ascoli vincendo in casa contro il Cesena. Stop per il Foggia, che si perde in casa con il Brescia dopo 4 vittorie consecutive. Pareggio a reti bianche tra Carpi ed Entella e Pescara e Cremonese. Il Palermo non riesce ad avere la meglio sulla Pro Vercelli e non approfitta del passo falso delle prime.

Davanti frenano, il Bari ne approfitta: 2-1 a Terni.

Il pareggio dell'Empoli in casa del Cittadella per 1-1 e la sconfitta del Frosinone in casa per mano del Perugia di Breda, prima squadra ad espungere il Benito Stirpe, ridanno linfa al Bari di Fabio Grosso che ha espugnato il Liberati di Terni per 2-1 grazie ai goal di Henderson e Marrone che hanno reso vano la rete di Defendi. Esordio amaro per Luigi De Canio sulla panchina della Ternana. I toscani hanno agguantato il pareggio nel finale grazie a Bennacer mentre i ciociari hanno pagato l'espulsione di Soddimo e nella ripresa sono caduti sotto i colpi di Mustacchio e Boaniuto. Pareggio per 0-0 a Vercelli del Palermo di Tedino che, a differenza dei galletti, non è riuscito ad approfittare della frenata delle prime due e si è fatta raggiungere dai biancorossi pugliesi al terzo posto.

Torna a vincere l'Avellino: 2-1 al Novara. Stop del Foggia.

Dopo oltre un mese, la squadra di Walter Novellino è tornata a vincere, l'ultimo successo risaliva al 21 gennaio a Brescia, e lo ha fatto contro il Novara di Di Carlo grazie ai goal di Gavazzi. Dopo quattro vittorie consecutive torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta il Foggia di Stroppa: i satanelli erano passati in vantaggio con Nicastro ma Torregrossa e Caracciolo hanno ammutolito lo Zaccheria. Pareggio a reti bianche tra il Pescara di Zeman e la Cremonese di Tesser, due allenatore che hanno sempre predicato un calcio offensivo ma oggi all'Adriatico ne abbiamo visto ben poco.

27ª giornata: risultati e classifica della Serie B.