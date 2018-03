E' stata una serata di gol ed emozioni, quella delle partite infrasettimanali valide per il 33° turno di Serie B. Dopo la pesante sconfitta del Bari sul campo dell'Ascoli nell'anticipo di ieri, vincono, seppur a fatica, le prime 3 della classe ovvero Empoli, Palermo e Frosinone. La copertina però della serata è tutta per uno strepitoso e sempreverde Alberto Gilardino trascinatore dello Spezia con una doppietta d'autore, impreziosita da una rete alla Van Basten, quella del definitivo 2-1 in casa del Cittadella.

Gilardino alla Van Basten, lo Spezia batte il Cittadella

Show dell'attaccante campione del mondo, sul campo del Cittadella. In casa della formazione veneta, i bianconeri trovano il vantaggio con il guizzo dell'esperto Gilardino, incassando però poi il ritorno degli uomini di Venturato nel segno di Arrighini. Nel secondo tempo però il calciatore di Biella s'inventa letteralmente la rete della vittoria: conclusione al volo che ricorda le prodezze di Van Basten e Totti per il 2-1 in favore dei liguri che volano in classifica ad un passo dalla zona playoff nel segno di Gila.

Empoli, Frosinone e Palermo, missione compiuta

L'Empoli fatica più del dovuto contro l'organizzatissima Salernitana, ma porta a casa i 3 punti nella ripresa grazie alla doppietta dello scatenato Rodriguez subentrato all'infortunato Donnarumma. Buone notizie anche per la seconda della classe Frosinone, che vede le streghe contro il Venezia: sotto di un gol (clamorosa autore di Ariaudo) e con il brutto ko di Daniel Ciofani, i ciociari rimontano con due gran gol di Maiello e Citro. Stesso risultato per il Palermo che va avanti di due reti con La Gumina e un autogol di De Santis, e soffre nel finale per il sigillo di Gatto.

Il Parma espugna Avellino. Espulsi gli allenatori Novellino e D'Aversa

Vince anche il Parma che in 7′ va sul doppio vantaggio in avvio sul campo dell'Avellino con Gagliolo e Barilla. Asensio accorcia le distanze per gli irpini che alla fine si arrendono 2-1. A fine primo tempo scontro tra i due tecnici Novellino e D'Aversa, espulsi entrambi. Nella serata dei 2-1, vince anche il Carpi che inguaia ulteriormente il fanalino di coda Ternana che può recriminare per il clamoroso doppio palo colpito da Piovaccari sull'1-1.

Caracciolo da record. Si rivede Reginaldo

Notte da incorniciare anche per un altro super bomber ovvero Andrea Caracciolo che trascina in rimonta il Brescia al successo su un Pescara sempre più in crisi. Per l'Airone si tratta del gol numero 130 in Serie B, un risultato che gli permette di diventare il terzo marcatore all-time nel campionato cadetto. A proposito di grandi attaccanti, torna al gol anche Reginaldo con la Pro Vercelli. Una rete che purtroppo per lui non evita la sconfitta ai piemontesi in casa del Foggia.

I risultati della 33a giornata di Serie B

Ascoli-Bari 1-0, Avellino-Parma 1-2, Brescia-Pescara 2-1, Carpi-Ternana 2-1, Cittadella-Spezia 1-2, Empoli-Salernitana 2-0, Entella-Palermo 1-2, Foggia-Pro Vercelli 2-1, Frosinone-Venezia 2-1, Novara-Cesena (domani, ore 19), Perugia-Cremonese (ore 21)

La classifica di Serie B

Empoli 63, Frosinone 58, Palermo 57, Parma, Cittadella, Bari 50, Venezia 49, Perugia, Carpi 47, Spezia 45, Foggia 43, Cremonese, Salernitana 41, Brescia, Pescara 37, Avellino 36, Novara, Entella 35, Cesena 34, Ascoli 33, Pro Vercelli 30, Ternana 27