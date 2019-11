Il Benevento continua a vincere e blinda il suo primato in Serie B. La formazione di Pippo Inzaghi nel posticipo domenicale dell'undicesima giornata, ha battuto con il risultato di 2-0 l'Empoli portandosi così a più 5 sulla seconda della classe Perugia. Nelle altre partite in programma del pomeriggio, successo prezioso del Pordenone contro il Trapani. Mentre si è chiusa senza gol la sfida tra Cittadella e Frosinone.

Il Benevento batte l'Empoli e blinda il primo posto in Serie B

Missione compiuta da parte del Benevento nell'attesissima sfida contro l'Empoli nel posticipo dell'undicesima giornata di Serie B. I giallorossi mettono subito in discesa il match del Vigorito trovando il gol al quarto d'ora con Tuia con un bel colpo di testa. Intorno alla mezz'ora arriva il raddoppio firmato da Kragl con un gran tiro. Grazie a questi 3 punti il Benevento si conferma al primo posto, allungando in vetta alla classifica: sono 4 infatti i punti di vantaggio sul Perugia, attuale seconda del campionato cadetto.

Il Pordenone batte il Trapani. Cittadella-Frosinone 0-0

Nelle partite della domenica pomeriggio dell'undicesima giornata di Serie B, prezioso successo del Pordenone sul Trapani. I neroverdi davanti al proprio pubblico mettono il match in discesa grazie alle reti di Camporese e Burrai (rigore). Nel finale Scaglia accorcia le distanze. Bel balzo in avanti in classifica dei "ramarri", sempre più fanalino di coda il Trapani. Si chiude senza reti invece la partita tra Cittadella e Frosinone, con le occasioni migliori capitate sui piedi di Panico e Ciano, con le importanti risposte di Bardi e Paleari.

Serie B, i risultati dell'undicesima giornata

Spezia – Chievo 0-0, Ascoli – Venezia 1-1, Crotone – Perugia 2-3, Livorno – Juve Stabia 2-1, Pescara – Pisa 3-0, Salernitana – Entella 2-1, Cittadella – Frosinone 0-0, Pordenone – Trapani 2-1, Benevento – Empoli 2-0, Cosenza – Cremonese lunedì ore 21

Classifica Serie B

Benevento 24, Perugia 19, Crotone, Chievo, Pordenone, Salernitana 18, Ascoli, Empoli, Cittadella 17, Pescara 16, Entella 15, Pisa, Venezia 13, Spezia, Cremonese 12, Livorno, Juve Stabia 10, Cosenza 8, Trapani 6