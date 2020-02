Non si ferma la corsa del Benevento. La squadra sannita è sempre più capolista della Serie B 2019/2020 dopo aver battuto per 3-1 lo Spezia in casa e mantiene i 20 punti di vantaggio sulle due inseguitrici, Crotone e Frosinone. I ragazzi di Filippo Inzaghi non erano partiti benissimo nella gara del Vigorito, visto che i liguri erano passati in vantaggio con Gyasi, ma nelle ripresa Improta, Moncini e Viola hanno ribaltato la gara e hanno permesso ali giallorossi di raggiungere quota 63 punti. Secondo quanto riporta Opta, il Benevento è la prima squadra della storia della campionato cadetto a conquistare 63 punti nelle prime 26 partite giocate e la terza a vincerne almeno 19 delle prime 26 dopo l'Ascoli nel 1977/78 e la SPAL nel 1950/51.

Numeri pazzeschi per questa squadra che sta meritando questa posizione sia per il gioco che esprime in campo che per il racconto della stagione fatto attraverso le statistiche: in 26 partite giocate sono arrivate 19 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta con 48 reti fatte e 14 subite. Festeggiato nel miglior modo possibile il rinnovo di contratto di Filippo Inzaghi annunciato ieri nel corso della conferenza stampa della vigilia del match odierno dal presidente Oreste Vigorito.

Serie B, i risultati e la classifica

RISULTATI: Benevento-Spezia 3-1, Cittadella-Cremonese 0-0, Empoli-Pordenone 0-1, Juve Stabia-Trapani 2-2, Pisa-Perugia 1-0, Venezia-Cosenza 1-1, Chievo-Livorno (sabato 29 febbraio 202o ore 18.00), Frosinone-Salernitana (sabato 29 febbraio 202o ore 18.00), Pescara-Ascoli (domenica 1 marzo 2020 ore 21.00).

CLASSIFICA: Benevento 63, Frosinone 43, Crotone 43, Spezia 41, Cittadella 40, Salernitana 39, Pordenone 39, Chievo 37, Empoli 36, Entella 35, Perugia 33, Pescara 32, Juve Stabia 33, Pisa 33, Venezia 32, Ascoli 31, Cremonese 27, Cosenza 24, Trapani 21, Livorno 14.