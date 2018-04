L'Empoli prosegue la sua cavalcata verso la Serie A. Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie B, ennesima vittoria per la squadra di Andreazzoli sul campo tutt'altro che semplice del battagliero Cesena. Alle spalle dei toscani sorride solo il Frosinone capace di tornare a vincere in trasferta ad Avellino. I ciociari allungano sul Palermo fermato dal Cittadella sullo 0-0 e raggiunto al terzo posto dal Parma, vittorioso nell'anticipo ad Ascoli.

Empoli inarrestabile. Il Frosinone allunga sul Palermo che perde Nestorovski

L’Empoli conquista 3 punti preziosi sul campo caldissimo del Cesena. Sembrava tutto facile per gli ospiti sul doppio vantaggio grazie a Donnarumma e Bennacer. E invece è arrivata la reazione dei padroni di casa con Scognamiglio e Moncini resa però inutile ancora una volta da Donnarumma che ha festeggiato così la sua doppietta. Mister Andreazzoli dunque mantiene 11 punti di vantaggio sul Frosinone che ha espugnato il terreno non semplice dell'Avellino. Decisive nella ripresa le reti di Dionisi e Paganini per un finale tutto di marca gialloblu. Risultato prezioso quello della formazione di Longo che allunga sul Palermo protagonista di uno scialbo 0-0 a Cittadella e raggiunto dal Parma che ieri ha vinto ad Ascoli grazie a Calaiò. Brutte notizie per Tedino costretto a perdere a lungo il bomber Nestorovski per infortunio.

Successi preziosi per Perugia e Venezia

Nelle zone alte della classifica sorridono Perugia e Venezia che con lo stesso risultato di 2-0 hanno battuto rispettivamente Carpi e Entella consolidando la loro posizione nei playoff. Prosegue nella risalita del Brescia che ha vinto in casa dello Spezia grazie ad un gol di Torregrossa. Vittoria pesante in zona retrocessione per la Pro Vercelli sul campo del Pescara con i piemontesi che hanno raggiunto la Ternana bloccata in casa dal Foggia. Si sono chiuse in parità anche Cremonese-Salernitana e Bari-Novara con i piemontesi di Di Carlo che hanno protestato nel finale per un fallo di mano in area di Floro Flores.

Risultati 36a giornata del campionato di serie B

Ascoli-Parma 0-1 (giocata ieri) Avellino-Frosinone 0-2 Bari-Novara 1-1 Carpi-Perugia 1-2 Cesena-Empoli 2-3 Cittadella-Palermo 0-0 Cremonese-Salernitana 1-1 Pro Vercelli-Pescara 3-1 Spezia-Brescia 0-1 Ternana-Foggia 2-2 Venezia-Entella 2-0.

Classifica Serie B

Empoli 73, Frosinone 62, Palermo, Parma 60, Perugia 57, Bari 56, Venezia 54, Cittadella 52, Foggia 50, Carpi 49, Spezia 47, Brescia 45, Salernitana 44, Cremonese 43, Novara, Avellino 40, Pescara 39, Cesena 38, Entella 37, Ascoli 36, Ternana, Pro Vercelli 34.