Equilibrio assoluto in Serie B. In attesa del Benevento di Inzaghi, che giocherà mercoledì contro la Cremonese, la classifica vede le prime nove squadre in appena tre punti. Il Crotone che sperava di allungare è stato sconfitto 2-1 dal Chievo, mentre l’Empoli non è andato oltre il pareggio con lo Spezia. Pescara ko in casa della Juve Stabia.

Giaccherini e Rodriguez, Chievo-Crotone 2-1

La principale partita della 10a giornata era Chievo-Crotone. I calabresi volevano ancora vincere e a lungo hanno cullato i tre punti, precisamente dal 25’ del primo tempo, minuto in cui segna Simy. Il Chievo che è cresciuto moltissimo nelle ultime giornate pareggia con Giaccherini su rigore e ottiene il successo con un gol di Rodriguez.

Vincono Pordenone e Pisa, Pescara ko

Venezia sconfitto ancora una volta in casa. Questa volta tocca al Pordenone vincere in Laguna. Successo in rimonta per i friulani che hanno risposto a Capello con De Agostini e Strizzolo, autore del 2-1 al 93’. Uno, due micidiale in avvio per il Pisa che con Di Quinzio e Fabbro stende la Salernitana. La Juve Stabia ottiene un altro successo, le ‘vespe’ battono 2-1 il Pescara.

Tre punti per Entella e Cittadella, pareggia l’Empoli

Di misura hanno vinto l’Entella e il Cittadella. I liguri hanno superato il Cosenza, gol di Poli, mentre i veneti hanno superato il Livorno, gol di Proia. 1-1 in Empoli-Spezia, Frattesi toglie dai guai gli azzurri, e in Perugia-Ascoli, a segno anche Scamacca.

I risultati della 10a giornata

Chievo-Crotone 2-1; Pisa-Salernitana 2-1; Cittadella-Livorno 1-0; Empoli-Spezia 1-1; Perugia-Ascoli 1-1 Juve Stabia-Pescara 2-1; Venezia-Pordenone 1-2; Virtus Entella-Cosenza 1-0; Benevento-Cremonese domani; Trapani-Frosinone domani.

Classifica

Crotone, Benevento* 18; Chievo, Empoli 17; Ascoli, Perugia, Cittadella 16; Pordenone, Salernitana, Entella 15; Pisa, Pescara 13; Cremonese, Venezia 12; Spezia 11; Frosinone, Juve Stabia 10; Cosenza 8; Livorno 7; Trapani* 6.