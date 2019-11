Tre vittorie e un pareggio nelle quattro partite del sabato pomeriggio dell'undicesima giornata di Serie A. Vittorie pesantissime per Pescara e Perugia, che si affacciano nei piani alti della classifica. E tre punti fondamentali anche per il Livorno, che in rimonta ha sconfitto la Juve Stabia. Domenica sera c'è il big match tra il Benevento e l'Empoli.

Vittorie convincenti di Perugia e Pescara

Il Perugia ottiene uno splendido successo a Crotone. Gli umbri segnano nel primo tempo con Iemmello e nella ripresa con Melchiorri e Di Chiara. Inutile la doppietta di Mustacchio, secondo ko di fila per i calabresi. Il Perugia sale al secondo posto. Un'altra vittoria rotonda casalinga per il Pescara di Zauri, che vince 3-0 con il Pisa. Reti di Borrelli, Galano e Machin.

Vince il Livorno, pareggia l'Ascoli

Succede tutto nella ripresa all'Ardenza dove un'autorete del portiere Zima regala il vantaggio alla Juve Stabia. Il Livorno trova la forza per rimontare con i gol di Agazzi e Marras. Gli amaranto agganciano in classifica gli stabiesi. Termina invece 1-1 la partita tra il sorprendente Ascoli e il Venezia, che fuori casa si conferma squadra difficilissima da affrontare. Reti di Da Cruz su rigore per i bianconeri e Zigoni all'87' per i lagunari che restano lontani dalla zona playoff ma agganciano Frosinone e Pisa.

Ninkovic non calcia il rigore e chiede il cambio in Ascoli-Venezia

Nella partita Ascoli-Venezia è successo qualcosa d'incredibile. Ninkovic, rigorista ufficiale, quando l'arbitro assegna un rigore all'Ascoli discute con Da Cruz che alla fine si prende il pallone e calcia. Il giocatore balcanico se la prende tantissimo e chiede all'allenatore di essere sostituito. Il tecnico Zanetti lo accontenta e Ninkovic lascia il campo.

I risultati dell'11a giornata

Spezia-Chievo 0-0 (ve); Livorno-Juve Stabia 2-1, Ascoli-Venezia 1-1, Crotone-Perugia 2-3, Perugia-Pisa 3-0, Salernitana-Entella ore 18; Cittadella-Frosinone domenica ore 15; Pordenone-Trapani domenica ore 15; Benevento-Empoli domenica ore 21; Cosenza-Cremonese lunedì.

Classifica

Benevento 21*; Perugia 19; Crotone, Chievo 18; Ascoli, Empoli* 17; Pescara, Cittadella 16; Pordenone, Salernitana, Entella 15; Pisa, Venezia, Frosinone* 13; Spezia, Cremonese 12; Livorno, Juve Stabia 10; Cosenza* 8; Trapani 6.