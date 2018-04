Il Parma dopo aver sconfitto il Palermo lunedì scorso batte anche il Frosinone e, complice anche il pareggio del Palermo stesso con il Pescara, si porta a soli due punti dal secondo posto. La squadra di D’Aversa irrompe nella corsa alla promozione. L’Empoli in rimonta pareggia in casa dello Spezia e resta al comando con un discreto margine di vantaggio. Cinquina della Ternana al Cittadella, vince ancora l’Ascoli di Cosmi.

Super Parma

Tra le prime della classifica vince solo il Parma che si avvicina al secondo posto. La squadra di D’Aversa parte fortissimo. Dopo dieci minuti i ducali ottengono un calcio di rigore. Calaiò, mattatore assoluto contro il Palermo, realizzò una tripletta nel giorno di Pasquetta, però sbaglia. Il Parma si fa scivolare addosso l’errore e con un tremendo uno-due di Di Gaudio manda al tappeto il Frosinone. Due bei gol dell’ex Carpi lasciano gli emiliani al quarto posto, che sono adesso a due punti dalla Serie A.

Palermo bloccato in casa

Si è inceppato il Palermo e chissà cosa farà Zamparini con Tedino, che adesso inizia a traballare. Il pareggio con il Pescara non permette ai siciliani di tornare al secondo posto solitario. I tre punti al Barbera non sono arrivati, perché è sceso in campo un eccellente Pescara che per la prima volta in panchina aveva Bepi Pillon. Coronado segna un gol bellissimo, Valzania pareggia. Nella ripresa i rosanero attaccano e dominano, si procurano anche un rigore ma Pomini neutralizza il tiro di Brugman.

Pareggiano Empoli e Bari

I passi falsi di Palermo e Frosinone non vengono sfruttati dal Bari, bloccato in casa, sull’1-1, dalla Salernitana, che è sempre più vicina alla salvezza. La squadra di Grosso passa con lo scozzese Henderson, autore di un bel gol. La Salernitana trova il pari con Casasola. I pugliesi restano al quinto posto e a quattro lunghezze dalla promozione. L’Empoli invece in rimonta, con un gol di Piu, trova il pari in casa del Spezia e mette un altro mattoncino per la Serie A.

Goleade di Ternana e Foggia

La squadra di Stroppa vince 4-0 in casa della Cremonese, calcio spettacolo del Foggia e gol dei soliti Kragl e Mazzeo. Grigiorossi sempre più a fondo. L’Ascoli con i gol di Monachello e Mengoni sconfigge il Carpi ed esce dalla zona caldissima. Mentre la Ternana passeggia con il Cittadella, che dopo essere rimasto in nove crolla sotto i colpi di Tremolada.

I risultati della 34a giornata

Ascoli-Carpi 2-0, Bari-Salernitana 1-1, Cremonese-Foggia 0-4, Palermo-Pescara 1-1, Parma-Frosinone 2-0, Spezia-Empoli 1-1, Ternana-Cittadella 5-1, Venezia-Brescia domani, Cesena-Entella domani, Pro Vercelli-Novara domani, Avellino-Perugia lunedì.

Classifica

Empoli 67; Palermo, Frosinone 58; Parma 56; Bari 54; Perugia* 53; Venezia*, Cittadella 50; Carpi 48; Spezia, Foggia 46; Salernitana 42; Cremonese 41; Novara*, Brescia*, Pescara 38; Entella*, Avellino* 36; Cesena* 34; Pro Vercelli*, Ternana 30.