Due le partite valide per la 14a giornata di Serie B in programma nel primo pomeriggio della domenica. Vittorie pesanti per Brescia e Lecce che fanno un bel balzo in avanti in classifica. La formazione lombarda ha battuto 2-0 il fanalino di coda Livorno, mentre i salentini si sono resi protagonisti di un successo in trasferta sul campo del Carpi. A chiudere il turno Perugia-Pescara in programma alle ore 21, e Foggia-Venezia che si giocherà lunedì alle 20.30

Brescia e Lecce, vittorie preziose contro Livorno e Carpi

Pronostici rispettati nelle due partite del 14° turno di Serie B in programma domenica alle 15. Il Brescia s'impone con il punteggio di 2-0 contro il Livorno di Lucarelli. Decisiva una doppietta di Torregrossa che permette alle "rondinelle" di portarsi al quinto posto, a quota 21 punti. Sempre più ultima la formazione toscana con solo 6 lunghezze all'attivo. Bella vittoria anche per il Lecce di Liverani che vince 1-0 in casa del Carpi e si porta al secondo con 25 punti, in attesa delle partite che completeranno il turno, mentre gli emiliani sono terzultimi con 10. Di La Mantia, al 36°, la rete che decide la partita e regala il successo ai salentini. A completare il turno Perugia-Pescara in programma questa sera alle 21, e Foggia-Venezia, monday night.

Il risultati delle partite del sabato

Le vittorie di Brescia e Lecce risultano pesanti anche alla luce dei risultati dei match già giocati. Pareggio a reti bianche venerdì tra la capolista Palermo e il Benevento. Nelle partite del sabato, successo prezioso del Cittadella nello scontro diretto con la Salernitana e della Cremonese che inguaia il Crotone di Oddo, sempre più in crisi. Sorride l'Ascoli che rifila 3 gol allo Spezia e risale la china in graduatoria. Cosenza batte Padova 2-1.

Risultati 14a giornata Serie B

Palermo-Benevento 0-0 (venerdì), Cittadella-Salernitana 3-1, Cosenza-Padova 2-1, Cremonese-Crotone 1-0 (sabato alle 15), Ascoli-Spezia 3-1 (alle 18), Brescia-Livorno 2-0, Carpi-Lecce 0-1, Perugia-Pescara (ore 21), Foggia-Venezia (lunedì ore 21)

Classifica Serie B

Palermo 26, Lecce 25, Cittadella, Pescara 23, Brescia, Benevento 21, Salernitana 20, Verona, Ascoli 19, Cremonese 18, Perugia, Spezia 17, Venezia 15, Cosenza 14, Crotone 12, Padova 11, Carpi 10, Foggia 8, Livorno 6