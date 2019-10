La stangata è arrivata: il Giudice Sportivo ha fermato con tre giornate di squalifica a Franck Ribery. L'attaccante della Fiorentina è stato oggetto di questa decisione, secondo quanto si apprende dal comunicato ufficiale appena uscito, "per condotta gravemente irriguardosa nei confronti di un assistente arbitrale". La decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, è arrivata dopo il comportamento del calciatore viola al termine della partita di ieri sera Fiorentina-Lazio, quando ha spinto il guardalinee Passeri per protestare contro il mancato intervento dell'arbitro per un fallo di Lukaku all'origine dell'azione del gol biancoceleste che alla fine è risultato decisivo. Oltre alla squalifica il francese dovrà pagare un'ammenda di 20mila euro.

Cos'è successo al termine di Fiorentina-Lazio

Dopo il fischio finale del posticipo sono arrivate le proteste dell'attaccante francese nei confronti dell'assistente di linea in merito alla convalida del gol segnato da Ciro Immobile a tempo quasi scaduto: l'ex calciatore del Bayern Monaco ha spintonato Passeri mentre le squadre si stavano recando negli spogliatoi perché colpevole di non aver fischiato il fallo subito dal suo compagno di squadra e aver così dato il là alla rete decisiva del match. Nelle scorse ore sono arrivate le scuse sui social network ("Mi scuso di tutto, ma richiedo più attenzione nei confronti della Fiorentina e dei suoi tifosi") ma queste non potevano evitare la sanzione da parte del Giudice Sportivo.

Le altre decisioni del Giudice Sportivo: stop per Montella

Sono stati sospesi per un turno per espressioni blasfeme Francesco Magnanelli (Sassuolo) e Matteo Scozzarella (Parma) e salteranno la prossima giornata anche Denis Vavro (Lazio), per aver provocato i tifosi della Fiorentina; Luca Ranieri (Fiorentina) e Nicholas Opoku (Udinese).

Fra gli allenatori, una giornata di squalifica anche per Vincenzo Montella (Fiorentina), a cui va sommata l'ammenda di 15 mila euro; e Walter Mazzarri (Torino). Stop di un turno per un tecnico della Spal, Yuri Fabbrizzi, espulso "per avere, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento platealmente irrispettoso nei confronti del quarto ufficiale".Fra le società è arrivata la sanzione monetaria di 5 mila euro per l'Inter.