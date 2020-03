Quando riprende il campionato di Serie A? E quale saranno le partite in calendario da cui si ripartirà? Il decreto del Governo italiano ha sospeso tutta l'attività sportiva fino al 3 aprile per fare fronte all'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sull'evoluzione della situazione). Stadi chiusi, niente partite e tabella degli allenamenti che alcune società (è il caso del Cagliari) hanno deciso di interrompere. In Champions e in Europa League si gioca regolarmente ma senza pubblico. Tutta l'Italia, e non più solo una parte del Paese, è "zona rossa". Cosa vuol dire? Spostamenti limitati al massimo e un consiglio "restate a casa" così da arginare la diffusione del contagio.

Il decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è iniziato oggi 10 marzo e avrà vigore fino al 3 aprile. Questo vuol dire che la Serie A riprenderà una volta concluso il periodo di vigenza del decreto? Non è detto ma dovesse essere così, tutto accadrebbe nel week end del 4 e 5 aprile. Non c'è ancora certezza al riguardo.

Quali sono le partite che non verranno giocate? Non si giocheranno i recuperi del 18 marzo né la 27sima e la 28sima giornata di campionato già slittate per la precedente decisione della Lega.

Quali sono le gare rinviate dopo il decreto governativo

La ripresa del campionato non sarà automatica, la prima data utile per tornare in campo è il week-end del 4 e del 5 aprile (sempre che il Governo autorizzi la disputa dei match, da verificare se a porte chiuse o con il pubblico).