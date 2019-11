Allo stadio ‘Grande Torino' è ormai tutto pronto per la prima stracittadina dell'anno. Da sempre molto attesa e sentita, la sfida mette di fronte due formazioni reduci da due percorsi nettamente differenti: altalenante in avvio e deludente nelle ultime gare quello dei granata, lineare e convincente (seppur con qualche sofferenza di troppo) quello dei bianconeri. Il derby che attende Mazzarri e Sarri sarà il numero 199: il 149esimo in Serie A, il 77esimo in casa del Torino.

I granata aspettano una gioia da cinque anni

Ad arrivare con i favori del pronostico è la Juventus, e non solo per ciò che si è visto in campo in queste settimane. I precedenti parlano infatti a favore dei campioni d'Italia, che hanno vinto in 70 occasioni. I pareggi sono 43, mentre le vittorie del Torino sono 35: l'ultima arrivata quattro anni fa, il 26 aprile del 2015, quando Darmian e Quagliarella risposero al gol di Pirlo e regalarono ai tifosi un successo che mancava da ben 20 anni.

Gli obiettivi di Mazzarri e Sarri

Nonostante tutto faccia pensare ad una partita fortemente a tinte bianconere, il derby sfugge ad ogni logica e spesso ribalta i favori e i pronostici iniziali. Almeno questo è quello che spera Walter Mazzarri, che arriva alla stracittadina dopo una striscia negativa di soli due punti nelle ultime cinque partite giocate con Parma, Napoli, Udinese, Cagliari e Lazio. Sulla panchina opposta, invece, Maurizio Sarri vuole difendere lo zero nella casella ‘sconfitte' e cancellare le perplessità nate dopo le ultime gare con Lecce e Genoa.

I precedenti tra i due allenatori e l'attesa per i due bomber

Quella tra i due allenatori è una sfida nella sfida. Diametralmente opposti nel loro modo di intendere il calcio e di far giocare le loro squadre, per Mazzarri e Sarri è il secondo incrocio in carriera: il primo, un Napoli-Torino del 2018, terminò con un pareggio per 2-2. Come in parità è tra l'altro finito l'ultimo derby della Mole: 1-1 con gol di Lukic e di CR7. Il tecnico granata ha incontrato 24 volte la Juventus (5 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte), mentre il collega bianconero ha battuto il Torino 6 volte, perso una partita e pareggiato in tre sfide. Gli occhi dei tifosi saranno infine puntati sui due bomber. Belotti e Cristiano Ronaldo. Il ‘Gallo' ha segnato alla vecchia signora 2 gol in 11 sfide tra campionato e coppa, mentre il portoghese è entrato nel referto finale in entrambe le partite giocate contro i ‘cugini'.