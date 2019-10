Il calcio è la grande passione degli italiani, che nonostante la possibilità di seguire le partite comodamente in tv stanno tornando allo stadio. Per la prima volta dopo quasi vent'anni la media degli spettatori della Serie A è in crescita. La squadra che in media viene seguita di più dai propri tifosi è l'Inter, che sogna in grande.

Inter, Milan e Juve le squadre con più tifosi allo stadio

L'affluenza media per l'Inter è altissima. Oltre 64mila spettatori per le prime cinque partite giocate in casa quest'anno, e nel bilancio non c'è solo la sentitissima partita con la Juventus. Al secondo posto c'è il Milan, i tifosi rossoneri sono sempre vicini alla squadra nonostante questo avvio di campionato complicatissimo, 56.050 spettatori di media. Sul podio la Juve che ha un'affluenza media di 39.651 spettatori, che precede di un soffio la Roma, la Fiorentina e il Napoli che superano i 35mila spettatori in media. Settimo posto per la Lazio, con i suoi 33mila spettatori.

Sorpresa Lecce, in fondo c'è il Sassuolo

All'ottavo posto c'è il Lecce, che è seguitissimo dai propri tifosi che possono seguire la Serie A per la prima volta dal 2012 e che hanno già visto al Via del Mare: Juventus, Napoli e Roma. La media è di oltre 24mila spettatori, nella top ten anche Bologna e Udinese, poi Torino, Genoa e Sampdoria che superano i 20mila spettatori. Quattordicesimo posto per il Verona, altra squadra neopromossa, con 17.426 spettatori in media. Le ultime sei posizioni sono occupate da Parma, Cagliari, Brescia (tutte con oltre 15mila tifosi per ogni match), Atalanta, Spal e Sassuolo, fanalino di coda con circa 13mila spettatori a gara. L'Atalanta però ha giocato due partite in campo neutro e due allo Stadio Azzurri d'Italia, considerando solo queste la società nerazzurra arriverebbe fino a 19mila spettatori.