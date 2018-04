L’ultimo weekend di campionato sembra aver ben definito la lotta per lo scudetto. Con la vittoria ottenuta in rimonta sull’Inter la Juventus è salita a quota 88 punti ed ha staccato molto probabilmente in modo definitivo il Napoli, che è rimasto fermo a 84 dopo la netta sconfitta incassata con la Fiorentina. Mancano tre giornate, di punti a disposizione ne sono rimasti nove, a Sarri e i suoi servirebbe un autentico miracolo. Va da sé che il countdown scudetto è appena iniziato. La Lega di Serie A intanto ha definito gli anticipi e i posticipi della 37a giornata.

Roma-Juve e Sampdoria-Napoli

Il Napoli aveva chiesto la contemporaneità per le ultime due partite di campionato, sperando che ci fosse molto più concretamente in palio ancora il titolo, anche se ufficialmente alla 37a ci potrebbe essere ancora lotta. La Lega ha deciso che si giocheranno in contemporanea domenica 13 maggio, con calcio d’inizio alle ore 20:45, Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli. Gli anticipi saranno Benevento-Genoa (ore 18) e Inter-Sassuolo (ore 20.45). Sempre domenica 13, alle 18, è in programma Atalanta-Milan, spareggio per il sesto posto.

Quando si potrebbe decidere il campionato

Il campionato di Serie A potrebbe decidersi teoricamente già nel prossimo weekend. Ma la Juventus per vincere lo scudetto deve battere il Bologna, match in programma alle 20.45 di sabato 5 maggio, e deve sperare in un altro ko del Napoli, che domenica 6 alle 15 ospita il Torino. Se non si verificano questi due risultati il campionato, matematicamente, resterà ancora aperto. Ma se la Juventus riuscirà a mantenere i 4 punti di vantaggio dopo la 37a giornata, cioè al termine dei match Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli, sarà campione. Se invece il divario sarà dai tre punti in giù sarà l’ultimo turno a decidere tutto, con gli incontri Juventus-Verona e Napoli-Crotone.