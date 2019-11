Dopo il tour de force tra campionato e Champions arriva la sosta per gli impegni delle nazionali. Dopo quasi due settimane di stop, la Serie A tornerà in campo con la tredicesima giornata che si preannuncia incandescente. Inizio con il botto con i 3 anticipi del sabato Atalanta-Juventus, Milan-Napoli e Torino-Inter, con il turno che dopo i match della domenica, si chiuderà lunedì 25 con il monday night Spal-Genoa

Quando si gioca il prossimo turno di Serie A dopo la sosta. Gli anticipi della tredicesima giornata

La Serie A si ferma per gli impegni delle nazionali. Appuntamento per il ritorno in campo tra 13 giorni quando le squadre del massimo campionato saranno impegnate nel 13° turno. Si ripartirà sabato 23 novembre con 3 anticipi attesissimi. Alle 15 la Juventus farà visita all'Atalanta, in una sfida d'alta classifica che nelle ultime stagioni ha regalato gol ed emozioni. A seguire alle 18 a San Siro un delicato Milan-Napoli, con gli azzurri in crisi che dovranno fare risultato in casa dei rossoneri a caccia disperata di punti. Chiusura per l'Inter di Conte impegnata a Torino sul campo dei granata dell'ex Mazzarri.

Quali partite si giocheranno domenica 24 novembre. Spal-Genoa il monday night

Archiviati i 3 anticipi del sabato, saranno 6 le partite in programma domenica 24 novembre. Alle 12.30 nel classico lunch match derby emiliano tra Parma e Bologna. Nel primo pomeriggio occhi puntati sulla Roma che sfiderà davanti ai propri tifosi il nuovo Brescia di Grosso, sulla Lazio che affronterà il Sassuolo e su Verona-Fiorentina. Alle 18 scontro diretto tra Sampdoria e Udinese, coinvolte entrambe per ora nella lotta per non retrocedere. Il posticipo delle 20.45 sarà Lecce-Cagliari, con i sardi che vogliono continuare a stupire. A chiudere il programma della tredicesima giornata il monday night del lunedì Spal-Genoa.

Il calendario della 13a giornata di Serie A