Pochi minuti fa la Lega ha annunciato la programmazione di anticipi e posticipi della 17a giornata del campionato di Serie A 2019/2020, l'ultima del 2019 prima della pausa invernale che durerà due settimane. Le gare che coinvolgono Juventus e Lazio sono state spostare a causa della finale di Supercoppa Italiana 2019, che si giocherà, presumibilmente, il 22 dicembre. I bianconeri di Maurizio Sarri anticiperanno la gara in casa della Sampdoria a mercoledì 18 dicembre alle ore 18:55 mentre i biancocelesti giocheranno allo stadio Olimpico col Verona mercoledì 8 gennaio alle 20:45. Modificato così il turno "natalizio" prima della sosta, che vedrà le squadre ferme dal 23 dicembre al 4 gennaio. Non è stato riconfermato il Boxing Day, che non aveva convinto dal punto di vista commerciale.

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana

Quando si giocherà la Supercoppa Italiana? L'unica certezza per la sfida Juventus-Lazio al momento, è che si disputerà per la seconda volta consecutiva in Arabia Saudita. Per quanto riguarda la data invece manca ancora l'ufficialità, anche se tutto lascia presagire che la soluzione favorita sia domenica 22 dicembre con possibile fischio d'inizio tra le 17 e le 18 italiane.

Il programma completo della 17a giornata

Il programma della giornata numero 17 del campionato di Serie A 2019/2020 dopo la modifica e le piattaforme tv e streaming che trasmetteranno le gare:

Sampdoria-Juventus: mercoledì 18/12, ore 18:55 SKY

Fiorentina-Roma: venerdì 20/12, ore 20:45 SKY

Udinese-Cagliari: sabato 21/12, ore 15:00 SKY

Inter-Genoa: sabato 21/12, ore 18:00 SKY

Torino-Spal: sabato 21/12, ore 20:45 DAZN

Atalanta-Milan: domenica 22/12, ore 12:30 DAZN

Lecce-Bologna: domenica 22/12, ore 15:00 SKY

Parma-Brescia: domenica 22/12, ore 15:00 SKY

Sassuolo-Napoli: domenica 22/12, ore 20:45 SKY

Lazio-Hellas Verona: mercoledì 8/1, ore 20:45 DAZN