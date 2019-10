E' tempo di tornare in campo e di rimboccarsi le maniche soprattutto per chi nell'ultimo turno di campionato non ha racimolato alcun punto. Come il Parma e l'Hellas Verona reduci da due sconfitte e alla ricerca di un pronto riscatto. Il match è in programma al Tardini di Parma, alle 19 come primo anticipo del martedì (il secondo alle 21 è a Brescia con l'Inter ospite).

Una gara che arriva propizia per i padroni di casa che hanno ben figurato a San Siro contro l'Inter e che si apprestano a ripetersi davanti al proprio pubblico. Per D'Aversa ottime risposte soprattutto dal reparto offensivo dove, al di là degli infortuni di Inglese e Cornelius, ha trovato garanzie e pronte risposte dall'onnipresente Gervinho dalla sorpresa Kulusevsky e dal neo acquisto (scuola nerazzurra) Karamoh. Per l'Hellas la sconfitta interna contro il Sassuolo ha lasciato il segno, soprattutto nel morale e in una classifica che vede gli scaligeri a ridosso della zona salvezza.

Parma, malgrado le assenze morale al top

Il Parma di D'Aversa arriva da un buon momento di forma, culminato con il pari ottenuto al Meazza contro l’Inter per 2-2 nell’ultimo turno. Pareggio reso ancora più prezioso se si pensa alle tante assenze in casa gialloblu, con Inglese, Bruno Alves e Cornelius ancora out e che resteranno indisponibili anche per martedì sera. La squadra di D’Aversa ha 13 punti in classifica e punta ad ottenere una salvezza tranquilla, così come successo lo scorso anno, per poi togliersi qualche soddisfazione più avanti.

Verona, troppi alti e bassi per gli uomini di Juric

L’Hellas Verona ha raggiunto la promozione lo scorso anno attraverso il successo dei play off di Serie B ma in Serie A stenta a trovare continuità di rendimento. Sono 9 i punti raccolti in classifica in queste prime nove giornate, frutto di un avvio altalenante come nell’ultimo turno, dove la squadra di Juric è stata sconfitta in casa dal Sassuolo per 1-0, con gol vittoria messo a segno da Djuricic.

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Karamoh, Gervinho.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Stepinski.