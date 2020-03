Serie A, nuovo calendario della 27a e 28a giornata: data, orario, dove vedere le partite

La Lega di Serie A ha pubblicato il nuovo calendario per le prossime giornate, nella riprogrammazione c’è l’ufficialità dello slittamento del campionato per recuperare le partite rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. Ecco data, orario e dove vedere in tv tutte le gare, anticipi e posticipi compresi, della 27esima e della 28esima giornata.