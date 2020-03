Caos. È la parola chiave per definire cosa sta accadendo in queste ore nel calcio italiano che stenta a trovare una linea guida chiara, condivisa al netto dell'emergenza Coronavirus (qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle notizie dell'ultima ora). Ecco perché si annuncia molto "caldo" il Consiglio di Lega straordinario convocato per oggi (ore 12) su richiesta dell'Inter (dura la presa di posizione di Marotta sulla gestione da parte dei vertici federali) considerata la situazione straordinaria. Il calendario di Serie A (Coppa Italia compresa) è stato stravolto, con perplessità e sospetti alimentati dalla posizione confusionaria per il clamoroso dietrofront sulle cinque partite rinviate, tra cui il derby d'Italia (da gara scudetto a match della discordia).

La decisione presa (non giocare nemmeno a porte chiuse), a meno dell'ennesimo cambiamento di rotta nel giro di pochi giorni, crea un precedente e dà un indirizzo ma ingarbuglia ancora di più la matassa dei recuperi. E soprattutto presta il fianco alla critiche che fanno leva su una domanda legittima: cosa accadrà in occasione del prossimo turno di campionato (sabato 7 e domenica 8 marzo) per il divieto di manifestazioni aperte al pubblico in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna?

Alla luce di ciò sono quattro gli incontri a rischio rinvio se il criterio adottato resterà di non andare in campo nemmeno a porte chiuse: Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus e Inter-Sassuolo. In tal caso, quando si giocherebbe? Al netto del divieto che scadrà in quelle zone proprio nel week-end, l'ipotesi presa in esame è posticipare gli incontri al lunedì.