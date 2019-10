Immobile va in doppia cifra e rimane in testa alla classifica marcatori, ma si avvicina Muriel che riscrive la storia dell’Atalanta. Debutto con gol per Traoré primo 2002 a segno in Serie A. Karamoh come Dimarco, un anno dopo. Lukaku sulla scia di Milito. Milik si conferma primatista per gol da fuori area, Dzeko per quelli di testa. Queste e tante altre le principali curiosità riguardo ai bomber di questa nona giornata della Serie A 2019/2020.

Muriel nella storia dell’Atalanta, Traoré primo 2002 a segno in Serie A

Ciro Immobile allunga ancora in vetta alla classifica marcatori raggiungendo quota dieci reti in questo campionato. Nel XXI secolo solo quattro volte un giocatore ha raggiunto la doppia cifra di gol in Serie A entro le prime nove giornate: Toni nel 2005/2006, Dybala nel 2017/2018, lo stesso Immobile nel 2017/2018 e ancora l'attaccante campano nel torneo in corso. Il grande protagonista di giornata è però l’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel che nel travolgente 7-1 rifilato all’Udinese sigla una tripletta portandosi a quota 8 reti in questo torneo. Grazie a questo impressionante bottino il colombiano, mattatore in quello che è il successo più ampio per la formazione orobica in A (eguagliato il 7-1 rifilato alla Triestina nel giugno 1952), diventa il secondo giocatore nella storia della Dea ad aver realizzato almeno otto reti nelle prime nove gare del massimo campionato italiano, dopo il danese Karl Aage Hansen che nella stagione 1949/1950 riuscì a farne addirittura nove nei primi nove turni. L’ex Sampdoria non è però l’unico che ricorderà a lungo questo match: contro l’Udinese infatti è arrivato anche l’esordio con gol del giovanissimo Amed Traoré (fratello di Junior Traoré del Sassuolo) diventato così il primo 2002 a segnare in Serie A.

Karamoh: gol da ex nerazzurro come lo scorso anno. Lukaku come Milito

Non ha vinto invece l’altra squadra nerazzurra, vale a dire l’Inter di Antonio Conte, fermata sul pari a San Siro dal Parma. Non è bastato dunque il sesto gol di Romelu Lukaku in questo campionato (era dal 2009 che un attaccante interista, all’epoca fu Diego Milito, non segnava così tanto nei primi nove incontri del torneo) per portare a casa i tre punti e scavalcare in testa alla classifica la Juventus che senza Cristiano Ronaldo (lasciato precauzionalmente a riposo a Torino) non è riuscita ad andare oltre l’1-1 in casa del Lecce di Marco Mancosu (al quarto rigore trasformato in stagione). Come accaduto nella passata stagione anche questa volta a segnare a San Siro per il Parma è stato un ex: lo scorso anno fu Federico Dimarco, quest’anno Yann Karamoh, che ad oggi sono gli ultimi due ex nerazzurri ad aver trafitto l’Inter.

Milik ancora da fuori area, Dzeko ancora di testa

Giornata di gloria anche per altri grandi numeri nove di Serie A. Contro la Spal infatti è arrivato il terzo gol in questo torneo del centravanti del Napoli Arkadiusz Milik che eguaglia il compagno Dries Mertens in vetta alla classifica dei migliori marcatori di Serie A con conclusioni da fuori area degli ultimi due campionati a quota sette centri. Quinto centro in questo torneo invece per il bosniaco della Roma Edin Dzeko che ha trascinato i suoi nel successo contro il Milan aprendo le marcature giallorosse ancora una volta con un colpo di testa (è il terzo consecutivo) che lo rende il primatista nella speciale classifica dei gol aerei di questa Serie A 2019/2020.

La classifica marcatori dopo la 9a giornata della Serie A 2019/2020