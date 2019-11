Ciro Immobile resta in testa alla classifica marcatori siglando il numero 100 in maglia Lazio in tutte le competizioni, ma alle sue spalle si avvicina Romelu Lukaku che replica l’impatto con la Serie A di Ronaldo “il Fenomeno”. Filippo Falco mette fine ad un digiuno di gol del Lecce su calcio di punizione nel massimo campionato che durava da oltre sette anni. Prima rete nel torneo per il neomaggiorenne Eddie Salcedo, Matthijs de Ligt diventa il più giovane marcatore in un derby della Mole di campionato degli ultimi 60 anni. Queste e tante altre le principali curiosità riguardo ai bomber di questa undicesima giornata della Serie A 2019/2020 che si concluderà con il posticipo del lunedì di Ferrara tra la Spal di Leonardo Semplici e la Sampdoria di Claudio Ranieri.

La 100a volta di Immobile conla Lazio, Lukaku fa il ‘Fenomeno’

Ciro Immobile conserva la testa della classifica marcatori segnando anche a San Siro contro il Milan allungando a 6 la propria striscia di partite di campionato consecutive a segno. Un gol dal sapore particolare per il bomber campano della Lazio dato che proprio con la rete che ha sbloccato il match contro i rossoneri ha raggiunto quota 100 reti messe in cascina con la maglia biancoceleste in tutte le competizioni in appena 147 apparizioni.

Alle spalle del nazionale azzurro si avvicina però Romelu Lukaku. Con i due gol messi a segno contro il Bologna, infatti, il centravanti dell’Inter è salito a quota nove centri in questo campionato superando così Luis Muriel a secco nel match che ha visto l’Atalanta battuta dal Cagliari al Gewiss Stadium. Un bottino che gli vale anche un prestigioso primato essendo il 26enne belga il primo giocatore a segnare 9 reti nelle prime 11 partite dell'Inter in Serie A alla prima stagione in nerazzurro negli ultimi 20 anni: l’ultimo ad aver avuto un tale impatto con la formazione meneghina al debutto nel massimo campionato italiano fu difatti Ronaldo “il Fenomeno” nella stagione 1997/1998.

Da Brivio a Falco: il Lecce torna al gol su punizione in A dopo 7 anni

Ci sono voluti invece più di sette anni per vedere nuovamente un gol del Lecce in Serie A direttamente da punizione. Prima di quello realizzato in questo turno nel match contro il Sassuolo da Filippo Falco, infatti, l’ultimo giocatore della formazione salentina a segnare su calcio di punizione diretto nel massimo campionato del Bel Paese era stato Davide Brivio nel marzo 2012 contro il Genoa. Match del Via del Mare che ha visto anche il ritorno al gol di Domenico Berardi, salito a quota 7 segnature nel torneo, bottino che gli vale la quarta posizione momentanea della classifica marcatori.

Giovani in rete: gol ‘da record’ per Salcedo e de Ligt

Per il 27enne tarantino numero #10 della formazione allenata da Fabio Liverani si tratta del primo gol realizzato in Serie A, ma non è l’unica “new entry” di giornata tra coloro che possono vantare di aver scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori in un match della massima serie italiana. Contro il Brescia infatti ha trovato il suo primo gol l’attaccante italo-colombiano dell’Hellas Verona Eddie Salcedo che con i suoi 18 anni e 33 giorni di età diventa il secondo giocatore più giovane della storia della società scaligera a trovare la rete in A con la maglia gialloblu, più precoce di lui solo Moise Kean che nell’ottobre del 2017, al momento del suo primo centro con i veneti, aveva 17 anni e 215 giorni.

Primo centro nel massimo campionato dello Stivale anche per il talento olandese da 85 milioni di euro della Juventus Matthijs de Ligt che con la sua prima rete italiana ha deciso la stracittadina di Torino in favore dei bianconeri diventando, con i suoi 20 anni e 82 giorni, anche il più giovane calciatore della Vecchia Signora degli ultimi 60 anni a segnare in un Derby della Mole di Serie A : per trovare un calciatore bianconero a segno in campionato contro il Torino bisogna infatti tornare al 15 marzo del 1959 quando Bruno Nicolè siglò un gol all’età di 19anni e 19 giorni.

La classifica marcatori dopo l’11a giornata della Serie A 2019/2020