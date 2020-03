Lecce-Atalanta era l'unica partita nel pomeriggio della 26sima giornata di Serie A e non ha tradito le attese. Novanta minuti scoppiettanti, scanditi dall'orgoglio e dalla determinazione dei padroni di casa capaci di mettere i brividi alla "Dea" da Champions. Anzi, soprattutto nella prima frazione, a fare la differenza è stata più la malasorte che il tasso tecnico sbilanciato (verso i nerazzurri) delle squadre. Nella ripresa, dopo una sfuriata di Gasperini all'intervallo, gli orobici prendono il largo affidandosi alla fisicità di Duvan Zapata (autore di una tripletta). E ne faranno sette anche ai pugliesi.

In campo tra Coronavirus e gare rinviate

Si va in campo in un clima surreale, tra la paura da Coronavirus che sfocia in alcune misure precauzionali eccezionali (tifosi venuti dal Nord passati al termo-scanner prima di accedere allo stadio) e la rabbia di giocare il match rispetto ad altre formazioni che lottano per la salvezza e avranno il beneficio di giocare (a maggio, salvo nuove decisioni) conoscendo già il risultato di una diretta concorrente. Il Lecce prova a non pensarci e affronta l'Atalanta a viso aperto, ribatte colpo su colpo almeno fino a quando riesce a tenere botta, fino a quando gli ospiti non prendono il sopravvento facendo valere tutti il divario che c'è in classifica e in rosa.

Donati e Zapata, "croce e delizia" al Via del Mare

A lasciare il segno in calce al match saranno Giulio Donati e Duvan Zapata. Il primo è "croce e delizia" dei giallorossi salentini e rompe il ghiaccio alla sua maniera (autogol e gol in mezz'ora). Il secondo esce alla distanza e nella seconda parte della gara tramortisce il Lecce con tre reti, calando il pokerissmo che permette all'Atalanta di consolidare la quarta posizione che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Muriel e Malinovskyi

Il tabellino di Lecce-Atalanta 2-7

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer (63′ Tachtsidis), Deiola, Barak; Saponara, Mancosu (63′ Shakhov); Lapadula. All. Liverani.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; De Roon, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez (69′ Malinovskyi); Ilicic (73′ Muriel), Zapata (85′ Tameze). All. Gasperini

Arbitro: Massa

Reti: 7′ aut. Donati (L), 23′, 54′ e 62′ Zapata (A), 29′ Saponara (L), 39′ Donati (L), 47′ Ilicic, 88′ Muriel (A), 90′ Malinovskyi (A)

Note: ammoniti Hateboer (A), Palomino (A), Lucioni (L)