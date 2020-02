L’Atalanta non ha giocato l’ultima partita di campionato, quella in programma con il Sassuolo, che dovrà essere recuperata, probabilmente si disputerà il 18 marzo. Ma intanto i nerazzurri avrebbero chiesto di anticipare la gara di campionato con la Lazio, in programma sabato 7 marzo, per avere un giorno in più di riposo prima del ritorno di Champions con il Valencia.

Quando si dovrebbe giocare Atalanta-Lazio

A gennaio sono stati stabiliti anticipi e posticipi fino alla ventinovesima giornata di Serie A (che si disputerà il 21 e il 22 marzo). La gara di ritorno tra Atalanta e Lazio è stata programmata per sabato 7 marzo, calcio d’inizio alle ore 18. Un anticipo di lusso tra due delle squadre più forti e più belle da vedere di tutta la Serie A. Una sfida che evoca bei ricordi alla Lazio, che dopo aver rimontato lo 0-3 ai nerazzurri hanno preso slancio e consapevolezza e da quel momento non si sono più fermati.

L’Atalanta chiede alla Lega di Serie A per anticipare la partita con la Lazio

L’Atalanta però non vorrebbe disputare la partita con la Lazio sabato 7 marzo e, secondo quanto scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe chiesto di anticipare il match della 27esima giornata al venerdì. La motivazione c’è ed è anche semplice. La squadra di Gasperini giocando venerdì 6 marzo alle ore 20.45 avrebbe un giorno in più di tempo per preparare la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions con il Valencia (battuto nettamente dall’Atalanta, 4-1). La Lazio però, sempre secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, si è opposta. Lotito è orientato a dire no al cambio di data, nonostante le tante telefonate giunte da Bergamo.

Atalanta vicino ai quarti di Champions

Gomez e soci sono a un passo dalla storia. Nella gara di andata l’Atalanta a San Siro ha battuto per 4-1 il Valencia. Gasperini sogna i quarti di finale, che possono arrivare anche in caso di sconfitta con due gol di scarto.