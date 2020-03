Si aggiornano le valutazioni dei giocatori di Serie A malgrado l'emergenza da Coronavirus abbia messo in ginocchio il calcio italiano nelle ultime settimane e, per le prossime, preveda unicamente partite a porte chiuse. Una Top 11 dal valore complessivo inestimabile, oltre i 750 milioni di euro, suddivisi tra undici giocatori dove primeggiano i colori bianconeri della Juventus e quelli nerazzurri dell'Inter. Sorprendente vedere come vi sia solamente un calciatore dell'attuale capolista, la Lazio.

Quasi assente, dunque, la sorpresa del campionato, la Lazio di Simone Inzaghi, fresca capolista solitaria – coadiuvata dai rinvii che hanno ‘bloccato' Juventus e Inter. Nella speciale Top 11 dei giocatori più rivalutati del campionato di Serie A, ruolo per ruolo, mancano quelli capitolini mentre imperversano i fenomeni di Maurizio Sarri, ben quattro in rosa, davanti a quelli dell'Inter di Antonio Conte (tre), del Napoli (due), del Milan e – appunto – della Lazio (uno).

Dybala Re di denari

A livello assoluto, il più quotato di tutta la Serie A è Paulo Dybala (fonte quotazioni, transfertmark.it) che nelle ultime variazioni di cartellino supera la coppia Eriksen-Lukaku. La Joya bianconera ha un prezzo stimato di 90 milioni di euro, mentre il duo nerazzurro è appaiato subito dietro a quota 85 milioni.

Difesa juventino-napoletana

In porta c'è il sempre più prezioso Gianluigi Donnarumma, numero uno del Milan e della Nazionale che ha una valutazione attorno ai 55 milioni di euro. Nel 4-1-3-2 costruito sugli attuali valori di mercato, la difesa è spartita equamente tra Juventus e Napoli. Ci sono Alex Sandro (50 milioni) e de Ligt (75 milioni) per i bianconeri, Koulibaly (70 milioni) e Di Lorenzo (20 milioni) per i partenopei.

Mediana e attacco dai colori nerazzurri

A tenere alti i colori della Lazio ecco Milinkovic-Savic che con i suoi 80 milioni di valutazioni entra nella mediana a supporto di un trio di trequartisti da favola: Cristiano Ronaldo (75 milioni), Eriksen (85 milioni) e Dybala (90 milioni). In avanti, una coppia tutta interista: Lukaku (85 milioni) e Lautaro Martinez (80 milioni).