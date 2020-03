Sampdoria- Verona e Milan-Genoa si giocheranno regolarmente oggi, calcio d'inizio alle ore 15. La Lega Serie A ha deciso che questo turno verrà disputato regolarmente. Anche se tutto può cambiare di ora in ora. Quindi adesso è confermata anche la super sfida tra tra Juventus e Inter. Alle 18 in campo invece Udinese e Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia. Parma e SPAL, invece, scenderanno in campo con oltre un'ora di ritardo, si parte alle 13.45.

Il ministro dello Sport ha chiesto lo stop della Serie A

Nella tarda mattinata il ministro Spadafora con un lunghissimo messaggio ha invitato il Presidente della FIGC Gravina a sospendere immediatamente il campionato di Serie A, che oggi prevede cinque partite, tutte a porte chiuse. La situazione attuale invita tutti a grandissima prudenza e per questo il ministro dello Sport aveva chiesto lo stop:

Non ha senso in questo momento, mentre chiediamo enormi sacrifici ai cittadini per impedire la diffusione del contagio, mettere a rischio la salute dei giocatori, degli arbitri, dei tecnici, dei tifosi che sicuramente si raduneranno per vedere le partite, solo per non sospendere temporaneamente il calcio.

Parma-Spal in campo con un'ora di ritardo

Le squadre di D'Aversa e Di Biagio stavano per scendere in campo quando l'arbitro Pairetto è stato avvisato da Rizzoli della possibile sospensione del campionato. Così i giocatori di Parma e Spal sono tornati immediatamente negli spogliatoi, dove hanno atteso notizie. Il balletto è stato lungo, alla fine si è deciso di giocare la partita, che è iniziata alle 13.45.

Stasera c'è Juve-Inter, confermato l'orario d'inizio

Confermati dunque gli orari di tutte le altre partite in programma oggi: alle 15 Sampdoria-Verona e Milan-Genoa, mentre alle 18 si gioca Sampdoria-Fiorentina. Il posticipo è Juventus-Inter, sfida scudetto che si giocherà senza tifosi.