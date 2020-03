La Serie A è pronta a tornare in campo nel prossimo weekend, con il big match Juventus-Inter e con gli altri recuperi della ventiseiesima giornata. Senza il supporto del pubblico, che rimarrà a casa dopo il decreto ministeriale che ha imposto le porte chiuse, e senza nessun anticipo in programma per sabato 7 marzo, ad aprire il fine settimane dedicato al calcio sarà il lunch match di domenica 8 marzo, alle ore 12.30, tra Parma e Spal.

Per questa sfida, così come per tutte le altre, nelle ultime ore è stato scelto il direttore di gara e i rispettivi assistenti. Come comunicato dal sito ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri, ad arbitrare i novanta minuti del ‘Tardini' sarà Pairetto che potrà contare sull'aiuto al Var di Di Paolo e Vivenzi. Per quanto concerne invece la sfida scudetto dell'Allianz Stadium, che metterà di fronte la Juventus di Sarri all'Inter di Conte, è stato invece confermato Guida con Mazzoleni e Paganessi al Var.

Queste le designazioni della 26esima giornata di Serie A.

Domenica 8 marzo ore 12.30

Parma – Spal

Pairetto

Preti-Baccini

IV: Sacchi

VAR: Di Paolo

AVAR: Vivenzi

Domenica 8 marzo ore 15.00

Milan-Genoa

Doveri

Lo Cicero-Galetto

IV: Pasqua

VAR: Irrati

AVAR: Cecconi

Sampdoria-Hellas Verona

Valeri

Costanzo-Villa

IV: Massimi

VAR: Banti

AVAR: Ranghetti

Udinese-Fiorentina

Fabbri

Tolfo-Imperiale

IV: Piccinini

VAR: Chiffi

AVAR: Peretti

Juventus-Inter

Guida

Meli-Carbone

IV: Maresca

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

Lunedì 9 marzo ore 18.30

Sassuolo-Brescia

Manganiello

Passeri-Alassio

IV: Volpi

VAR: Calvarese

AVAR: Liberti