L'estate avanza e le vacanze arrivano agli sgoccioli soprattutto per i calciatori che hanno preso il loro break dagli impegni subito dopo la conclusione della stagione e in attesa di ripresentarsi per i ritiri estivi e la preparazione al nuovo anno. Tra le prime società a rimettersi al lavoro e a richiamare i propri tesserati a rapporto c'è la Fiorentina del presidente Della Valle che ha stabilito con l'inizio di luglio la ripresa per presentarsi al meglio al nuovo via.

Raduno anticipato

Vacanze finite per quasi tutti e così buona parte del gruppo viola si ritroverà al centro sportivo Davide Astori per il via ufficiale alla nuova stagione. In attesa di capire se le competizioni da affrontare saranno tre oppure solo due vista la situazione in bilico del Milan in Europa. con il club rossonero che si è appellato al TAS. Se non berrà accettato il ricorso, il posto in Coppa verrà preso proprio dalla società viola che ha seguito il Milan in classifica.

Intanto, i calciatori si alterneranno tra campo, test e visite mediche in queste ore, per riprendere confidenza con il pallone e il clima campionato che inizierà a metà agosto. Tra un rumor e un gossip di mercato, perché le trattative sono sempre in corso e anche se al momento la Fiorentina non ha cambiato molto, qualche novità c'è già stata e ci potrebbe essere.

Tutti presenti tra big e giovani speranze

L'unico escluso dalla richiamata al raduno è Milenkovic, che ha appena iniziato le vacanze dopo il Mondiale con la Serbia, fresca eliminata nella fase a gironi. Per il resto, ci saranno tutti i migliori da Chiesa a Simeone, insieme a capitan Pezzella, Veretout, Biraghi, Vitor Hugo e Benassi. Un nucleo oramai rodato da Pioli su cui ha costruito la squadra del prossimo anno a cui si aggiungeranno i vari Lafont, Pasalic e (al momento solamente sulla carta) Pjaca.

Pioli ha le idee chiare su come lavorare questa estate e ha già inserito nella lista dei convocati molti ragazzi da valutare come l’attaccante Vlahovic (2000) e i vari Venuti, Sottil e Hristov che sperano di convincere lo staff tecnico ad avere una possibilità di farsi inserire in rosa.

Hancko e i colpi a venire

L’unico volto nuovo al momento presente tra i 28 convocati è il difensore slovacco David Hancko: arrivato per 3 milioni di euro dallo Zilina. Tutti gli altri colpi potrebbero concretizzarsi a breve. Lafont sta già svolgendo le visite mediche e ha salutato Tolosa per vestire i guanti viola, poi dovrebbe essere il turno di Pasalic (ufficializzazione a momenti) e di Pjaca che Corvino desidera avere per completare un tridente tra i più interessanti e giovani della Serie A.