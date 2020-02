Serie A, i tre motivi per cui la Lazio può vincere lo scudetto

La vittoria all’Olimpico di sabato pomeriggio 29 febbraio, sul Bologna ha proiettato la Lazio in vetta solitaria alla Serie A. Complici gli stop imposti per l’emergenza Coronavirus ma anche per la qualità indiscussa del gruppo di Inzaghi, l’assenza dei pensieri dal disputare le Coppe europee, per i gol di Immobile e i tanti rigori a favore.