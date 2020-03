Il campionato di Serie A è in quarantena. L'emergenza Coronavirus, che ha colpito tutta l'Italia, ha finito inevitabilmente per fermare anche lo sport e il massimo campionato di calcio italiano. Dopo le critiche e le polemiche dei giorni scorsi, e in seguito ai primi casi di positività all'interno di alcune squadre, i vertici del nostro movimento hanno finalmente deciso di sospendere tutte le attività e di congelare allenamenti e partite. In attesa della decisione dell'Uefa in merito al prossimo Europeo, evento che fino ad ora ha vincolato l'agende di tutte le federazioni del vecchio continente, Gabriele Gravina è tornato a ribadire la volontà della Federazione: ovvero quella di provare a portare a termine i campionati.

Tra le ipotesi prese in considerazione nei giorni scorsi c'è anche quella di concludere la stagione grazie a playoff e playout: "È una mia vecchia idea e potrebbe tornare utile in questa particolare situazione, qualora avessimo poche date a disposizione – ha spiegato il presidente della Figc – Di sicuro sarebbe un evento ricco di interesse per tutti. Il numero delle squadre partecipanti? Dipende dalla formula, più o meno lunga, che si vuole adottare. È interesse di tutti trovare una soluzione condivisa e non penso e non credo che questo sia il momento di dividersi. Al contrario è il momento di stare uniti".

in foto: Aleksander Ceferin – Presidente Uefa

L'attesa per la decisione dell'Uefa su Euro 2020

Nell'intervista concessa al ‘Messaggero', Gabriele Gravina ha dunque confermato l'intenzione di tutte le componenti del Consiglio Federale: "Abbiamo già iniziato a ragionare su tutti gli scenari possibili. Il nostro primo obiettivo, compatibilmente con la situazione generale del Paese, è concludere il campionato secondo programma, altrimenti ho avanzato tre scenari su cui discutere nell’immediato futuro. È bene chiarire una cosa: ho chiesto alle Leghe di discuterne al loro interno, ma è la FIGC, esercitando le prerogative riconosciutele dallo Statuto, che prenderà una decisione definitiva. L'Europeo? Aspettiamo la riunione di martedì e la proposta del Presidente Ceferin – ha concluso il presidente della Figc – Abbiamo sostenuto per primi che il calendario internazionale dovesse subire una rivisitazione. Tenuto conto del livello avanzato delle competizioni di club, bisogna prima facilitare la conclusione dei campionati e delle coppe".