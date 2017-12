Sold out a Torino per il big match della diciottesima giornata di campionato tra Juventus e Roma ma in Serie A – complici anche i prezzi moderati e formato famiglia – il campionato che non conosce pausa nelle festività natalizie sembra riscuotere un buon successo di pubblico. E se il dato dell'Allianz Stadium fa da traino (compresi i duemila tifosi giallorossi al seguito dei capitolini), numeri più che incoraggianti arrivano anche da altri stadi nonostante l'anti-vigilia e la corsa all'ultimo regalo tipica di queste ore.

Due i fattori che hanno inciso maggiormente

A prescindere dal clima che ha dato una tregua rispetto ai giorni scorsi, sono due essenzialmente i punti sotto i riflettori: anzitutto, la decisione da parte di molti club di offrire ticket a costi ribassati; poi l'estremo equilibrio nella corsa scudetto che – a differenza degli anni passati per il dominio di una sola squadra – s'è fatta avvincente con il Napoli che si gode il primato, i bianconeri in scia, le romane ancora protagoniste e le milanesi che – eccezion fatta per l'Inter al secondo ko di fila – restano un brutto cliente per chiunque. La sorpresa nel novero delle battistrada è la Samp di Giampaolo: anche al San Paolo ha mostrato di essere un avversario temibile e meritare la classifica che la vede in piena zona Europa League.

La strategia dei club

La decisione da parte delle società di rivedere al ribasso le tariffe dei biglietti (in particolare la Lazio in occasione della gara col Crotone) si spiega anche con un'altra ragione: le future ripartizioni dei diritti tv (la torta d'introiti che rappresenta manna dal cielo per le squadre di Serie A) verranno calcolate anche tenendo conto del numero di spettatori.

S. Paolo, S. Siro, Allianz Stadium: risposta più calorosa

In questo turno sotto l'albero di Natale, a rispondere in maniera calorosa è stato il pubblico del Napoli: al San Paolo, in occasione della sfida contro i blucerchiati, erano in 45mila. Bellissimo il coro finale all'insegna di ‘un giorno all'improvviso' scandito dallo stadio in festa per il primato della squadra di Sarri. Stesso numero di spettatori anche a San Siro, laddove il Milan di Gattuso ha chiamato a raccolta l'affetto dei propri sostenitori per uscire dalla crisi di gioco e di risultati. Peccato non sia servito. Pienone all'Allianz Stadium di Torino per Juventus-Roma, gara di chiusura della 18sima giornata.

Buon riscontro all'Olimpico e a Reggio Emilia

In calendario c'erano due appuntamenti con appeal differente: a Roma era di scena il Crotone di Zenga mentre al Granillo andava in campo l'Inter di Spalletti. Sia nell'uno (25mila spettatori) sia nell'altro caso (20mila) la risposta di pubblico è stata sicuramente soddisfacente. Praticamente esaurito (oltre 12.000 spettatori) il piccolo Paolo Mazza di Ferrara che ha trascinato la Spal al pareggio (2-2) contro il Torino. Nel freddo della Dacia Arena di Udine erano in 14.000 ad assistere alla bella vittoria della squadra di Oddo contro il Verona.