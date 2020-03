Nel mondo stanno prendendo esempio dalla sanità italiana, ma nel calcio non siamo riusciti a prevenire il caos. Quindi, mercoledì a Roma, nella casa dello sport, o tutti leoni o tutti ?

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni dell'ANSA dopo il rinvio quella gara con l'Hellas Verona. Parole molto forti da parte del numero un blucerchiato in vista dell'assemblea straordinaria della Lega di Serie A che si terrà a Roma mercoledì. Il presidente Ferrero ha calcato la mano sull'importanza di trovare una soluzione giusta per i recuperi delle gare rinviate in Serie A e che non vengano fatte distinzioni tra i vari club, visto che in queste ultime ore si è parlato solo di quelli in lotta per lo scudetto. Ferrero ha affermato: "Basta figli e figliastri".

Anche il presidente del club ligure, che dopo il rinvio del match in cada dell'Inter di 8 giorni fa ha visto lo spostamento anche della sfida casalinga contro il Verona di questa sera, ha voluto far sentire la sua voce in merito alle scelte fatte dei vertici del calcio italiano: quando tutto sembrava portare ad uno svolgimento del match a porte chiuse ecco che la Lega ha deciso di uniformare la decisione per la gara del Ferraris a quelle precedentemente rimandate e, per questo motivo, Ferrero ha cercato di mettere in evidenza il fatto che non ci sono partite più importanti di altre.

Liverani: Decisione che tutela quattro-cinque club

Dello stesso avviso anche l'allenatore del Lecce, Fabio Liverani, che durante la conferenza stampa prima dell'Atalanta ha usato parole molto forti in merito alla scelta di far giocare alcune gare e altre no: