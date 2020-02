Serie A, designazioni 23° turno: Pasqua fermo dopo Juve-Fiorentina, Inter-Milan a Maresca

Dopo le polemiche per la direzione di gara di Juventus-Fiorentina turno di riposo per l’arbitro Pasqua. Il derby di Milano tocca a Maresca e per le altre gare al vertice sono stati scelti Massa, per Verona-Juventus, e Di Bello per Parma-Lazio. Ecco tutte le designazioni per la quarta giornata di ritorno della Serie A TIM 2019/2020.