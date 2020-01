In attesa del fischio d'inizio delle gare del girone di ritorno, la Lega di Serie A ha reso noto il calendario relativo agli anticipi e posticipi dalla 23esima alla 30esima giornata del massimo campionato e le relative assegnazioni televisive. Tra le gare in programma dal quarto turno in avanti, spicca il derby di Milano di domenica 9 febbraio, che verrà giocato alle 20.45, lo scontro scudetto e il ritorno di Conte all'Allianz Stadium del primo marzo (20.45) e i due grandi match dell'undicesima giornata: Napoli-Roma, in programma sabato 4 aprile alle ore 18.00, e il derby di Torino che avrà invece inizio alle 20.45.

Il calendario completo dalla 4a all'11a giornata

4a GIORNATA RITORNO

07/02/2020 Venerdì 20.45 ROMA – BOLOGNA SKY

08/02/2020 Sabato 15.00 FIORENTINA – ATALANTA SKY

08/02/2020 Sabato 18.00 TORINO – SAMPDORIA SKY

08/02/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA – JUVENTUS DAZN

09/02/2020 Domenica 12.30 SPAL – SASSUOLO DAZN

09/02/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – UDINESE DAZN

09/02/2020 Domenica 15.00 GENOA – CAGLIARI SKY

09/02/2020 Domenica 15.00 NAPOLI – LECCE SKY

09/02/2020 Domenica 18.00 PARMA – LAZIO SKY

09/02/2020 Domenica 20.45 INTER – MILAN SKY

5a GIORNATA RITORNO

15/02/2020 Sabato 15.00 LECCE – SPAL SKY

15/02/2020 Sabato 18.00 BOLOGNA – GENOA SKY

15/02/2020 Sabato 20.45 ATALANTA – ROMA DAZN

16/02/2020 Domenica 12.30 UDINESE – HELLAS VERONA DAZN

16/02/2020 Domenica 15.00 JUVENTUS – BRESCIA SKY

16/02/2020 Domenica 15.00 SAMPDORIA – FIORENTINA SKY

16/02/2020 Domenica 15.00 SASSUOLO – PARMA DAZN

16/02/2020 Domenica 18.00 CAGLIARI – NAPOLI SKY

16/02/2020 Domenica 20.45 LAZIO – INTER SKY

17/02/2020 Lunedì 20.45 MILAN – TORINO SKY

6a GIORNATA RITORNO

21/02/2020 Venerdì 20.45 BRESCIA – NAPOLI SKY

22/02/2020 Sabato 15.00 BOLOGNA – UDINESE SKY

22/02/2020 Sabato 18.00 SPAL – JUVENTUS SKY

22/02/2020 Sabato 20.45 FIORENTINA – MILAN DAZN

23/02/2020 Domenica 12.30 GENOA – LAZIO DAZN

23/02/2020 Domenica 15.00 ATALANTA – SASSUOLO SKY

23/02/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI DAZN

23/02/2020 Domenica 15.00 TORINO – PARMA SKY

23/02/2020 Domenica 18.00 ROMA – LECCE SKY

23/02/2020 Domenica 20.45 INTER – SAMPDORIA SKY

7a GIORNATA RITORNO

29/02/2020 Sabato 15.00 LAZIO – BOLOGNA SKY

29/02/2020 Sabato 18.00 UDINESE – FIORENTINA SKY

29/02/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – TORINO DAZN

01/03/2020 Domenica 12.30 MILAN – GENOA DAZN

01/03/2020 Domenica 15.00 LECCE – ATALANTA SKY

01/03/2020 Domenica 15.00 PARMA – SPAL DAZN

01/03/2020 Domenica 15.00 SASSUOLO – BRESCIA SKY

01/03/2020 Domenica 18.00 CAGLIARI – ROMA SKY

01/03/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – INTER SKY

02/03/2020 Lunedì 20.45 SAMPDORIA – HELLAS VERONA SKY

8a GIORNATA RITORNO

07/03/2020 Sabato 15.00 GENOA – PARMA SKY

07/03/2020 Sabato 18.00 ATALANTA – LAZIO SKY

07/03/2020 Sabato 20.45 SPAL – CAGLIARI DAZN

08/03/2020 Domenica 12.30 INTER – SASSUOLO DAZN

08/03/2020 Domenica 15.00 FIORENTINA – BRESCIA DAZN

08/03/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – NAPOLI SKY

08/03/2020 Domenica 18.00 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

08/03/2020 Domenica 20.45 ROMA – SAMPDORIA SKY

09/03/2020 Lunedì 18.45 TORINO – UDINESE SKY

09/03/2020 Lunedì 21.00 LECCE – MILAN SKY

9a GIORNATA RITORNO

13/03/2020 Venerdì 20.45 JUVENTUS – LECCE SKY

14/03/2020 Sabato 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA SKY

14/03/2020 Sabato 18.00 NAPOLI – SPAL SKY

14/03/2020 Sabato 20.45 SAMPDORIA – BOLOGNA DAZN

15/03/2020 Domenica 12.30 LAZIO – FIORENTINA DAZN

15/03/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – GENOA DAZN

15/03/2020 Domenica 15.00 CAGLIARI – TORINO SKY

15/03/2020 Domenica 15.00 UDINESE – ATALANTA SKY

15/03/2020 Domenica 18.00 PARMA – INTER SKY

15/03/2020 Domenica 20.45 MILAN – ROMA SKY

10a GIORNATA RITORNO

20/03/2020 Venerdì 20.45 FIORENTINA – SASSUOLO SKY

21/03/2020 Sabato 15.00 TORINO – LAZIO SKY

21/03/2020 Sabato 18.00 GENOA – JUVENTUS SKY

21/03/2020 Sabato 20.45 SPAL – MILAN DAZN

22/03/2020 Domenica 12.30 BOLOGNA – CAGLIARI DAZN

22/03/2020 Domenica 15.00 ATALANTA – NAPOLI SKY

22/03/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA – PARMA SKY

22/03/2020 Domenica 15.00 LECCE – SAMPDORIA DAZN

22/03/2020 Domenica 18.00 ROMA – UDINESE SKY

22/03/2020 Domenica 20.45 INTER – BRESCIA SKY

11a GIORNATA RITORNO

04/04/2020 Sabato 15.00 CAGLIARI – ATALANTA SKY

04/04/2020 Sabato 18.00 NAPOLI – ROMA * SKY

04/04/2020 Sabato 20.45 JUVENTUS – TORINO DAZN

05/04/2020 Domenica 12.30 SASSUOLO – LECCE DAZN

05/04/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – HELLAS VERONA SKY

05/04/2020 Domenica 15.00 PARMA – FIORENTINA SKY

05/04/2020 Domenica 15.00 SAMPDORIA – SPAL DAZN

05/04/2020 Domenica 18.00 INTER – BOLOGNA SKY

05/04/2020 Domenica 20.45 LAZIO – MILAN SKY

06/04/2020 Lunedì 20.45 UDINESE – GENOA SKY