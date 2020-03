C'è grande attesa per la sfida tra Juventus e Inter dopo il rinvio della settimana scorsa e la decisione di giocare a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. La scelta è arrivata pochi giorni fa dopo le nuove disposizioni da parte del Consiglio dei Ministri per cercare di contenere la diffusione del virus e il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, aveva formulato la richiesta di trasmissione in chiaro delle partite ma a rispedire al mittente la proposta è stata la Lega di Serie A, che tramite il presidente Dal Pino ha fatto sapere che "il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire”. Questa decisione ha portato ad una presa di posizione da parte del Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che ha emesso una nota ufficiale sul tema:

Mentre tutte le parti in causa hanno dato la disponibilità a trasmettere in chiaro in tv le partite di calcio, comprendendo la grave situazione di crisi determinata dall’emergenza Coronavirus, la Lega Calcio si è opposta ad una precisa indicazione del Governo. Una decisione che non solo danneggia milioni di italiani, ma potrebbe addirittura configurare illeciti sul piano penale, e che non appare in alcun modo giustificata da ipotetici vincoli contrattuali usati come paravento dalla Lega, i quali ben potrebbero essere superati in questa situazione di forza maggiore.

La denuncia del Codacons

Le Lega di Serie A si troverà a far fronte ad una denuncia penale e un ricorso al Tar del Lazio da parte dell’associazione dei consumatori dopo questa decisione: