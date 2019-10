Essere sempre pronti, in qualsiasi momento per poter fare la differenza. Questa è la richiesta che molti allenatori fanno ai calciatori che vengono utilizzati poco rispetto ai titolari e nell'ultima giornata di campionato Thiago Motta ha vinto la prima gara con il Genoa al debutto proprio grazie a tre goal dalla panchina. Nella storia del campionato italiano ci sono stati diversi calciatori capaci di garantire spesso goal entrando a partita in corso e nella classifica di Transfermarkt, oltre a tanti ex bomber della Serie A, ci sono anche atleti ancora in attività. In vetta a questa speciale graduatoria c'è un attaccante che ancora corre sui campi della massima serie ma che quest'anno ancora non ha timbrato il cartellino.

Gli uomini che risultano decisivi entrando dalla panchina ancora in attività sono cinque nella top 20 ma andando oltre i primi 20 spunta anche il nome di Goran Pandev, una delle mosse a partita in corso di Thiago Motta in Genoa-Brescia. Per l'attaccante macedone 11 gol in 136 partite giocate da subentrato (24° posto).

Matri il re dei bomber subentrati

Il primo in assoluto è Alessandro Matri con i suoi 25 gol dopo essere subentrato 143 volte. È il jolly che qualsiasi allenatore vorrebbe avere nel nostro campionato. Con la maglia del Brescia non ha ancora trovato il goal ma siamo piuttosto certi che arriverà presto. Alle sue spalle c'è Alessandro Del Piero con 19 goal in 100 gare da subentrato e a pari merito c'è Giampaolo Pazzini, ma con qualche partita in più (140). Subito ai piedi del podio con 18 reti da subentrati ci sono Vincenzo Montella (subentrato 68 volte), Julio Ricardo Cruz (subentrato 74 volte), Mirko Vucinic (subentrato 80 volte) e Vincenzo Iaquinta (subentrato 87 volte). A completare la top ten ci sono Nicola Amoruso, con i 17 gol su 99 gare da subentrato; Marco Di Vaio, 16 gol su 72; Maurizio Ganz, 15 gol su 81.

Da Cassano a Floro Flores: la top 20 dei subentrati

Sempre a 15 reti, ma fuori dai migliori dieci, ci sono Antonio Cassano (subentrato 83 volte), Anselmo Robbiati (subentrato 90 volte), Alberto Gilardino (subentrato 108 volte) e Sergio Pellissier (subentrato 151 volte). L'ex attaccante del Chievo è uno dei due soli giocatori in questa classifica ad aver segnato solo con una maglia, ovviamente quella clivense.

A quota 14 goal da rincalzo troviamo Nicola Ventola, che è subentrato 91 volte in carriera; mentre a 13 reti ci sono Christian Vieri, subentrato 75 volte; Alberto Paloschi, subentrato 90 volte; e Marco Borriello, subentrato 118 volte. Per quel che riguarda l'attuale attaccante della Spal, è celebre il suo debutto da record in Serie A nel febbraio 2008 con il suo primo goal 18 secondi dopo l'ingresso in campo.

Chiudono questa speciale graduatoria con 12 goal Khouma Babacar, subentrato 77 volte; Filippo Inzaghi, subentrato 99 volte; e Antonio Floro Flores, subentrato 117 volte. Per l'attaccante del Lecce quest'anno il gol dalla panchina non è ancora arrivato mentre Super Pippo l'ultimo dei dodici lo realizzò nella sua ultima partita da calciatore contro il Novara, nel 2012.