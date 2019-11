A quasi un terzo delle gare giocate, il campionato di Serie A può cominciare a stilare un primo bilancio e ad analizzare numeri e statistiche. Tra questi dettagli importanti c'è anche il cammino positivo in trasferta di alcune formazioni: un ruolino di marcia che ribalta clamorosamente l'attuale classifica del nostro massimo campionato. Prendendo in esame le partite di ogni singola formazione lontano dalle mura di casa, spicca soprattutto il dato del Brescia dell'ormai ex allenatore Eugenio Corini.

L'exploit delle neopromosse

Le Rondinelle hanno infatti conquistato l'85,71% dei punti lontano dal ‘Rigamonti', grazie alle due vittorie con Cagliari e Udinese. Dietro al Brescia c'è invece il Lecce di Liverani con l'80% punti conquistati in trasferta: 8 punti raccolti sui 10 totali, con due vittorie (contro Torino e Spal) e i due pareggi con Milan e Sampdoria. Al terzo posto di questa speciale graduatoria, che tiene conto della percentuale sul saldo complessivo, troviamo l'Atalanta di Gasperini con il 66,67% punti conquistati lontano da Bergamo: frutto di quattro vittorie e due pareggi.

Il bilancio negativo di Spal e Sampdoria

Giù dal podio ci sono l'Inter (64,29% punti), il Cagliari (52,38%) e la Roma (50% punti), che precedono Fiorentina e la capolista Juventus con il 48,28% del proprio bottino complessivo conquistato in trasferta: 14 punti raccolti sui 29 totali.

La percentuale dei punti esterni rispetto al bilancio complessivo, non sorride invece al Milan di Pioli soltanto undicesimo in questa classifica con il 46,15% punti conquistati in trasferta (6 punti raccolti sui 13 totali) e al Napoli di Ancelotti: dietro ai rossoneri con 8 punti conquistati sui 18 disponibili (44,44%). Tra le squadre che sono andate peggio della altre in trasferta, figurano infine il Torino (27,27%), il Genoa (12,50%) e soprattutto Sampdoria e Spal: le uniche due squadre a non aver ancora vinto in trasferta nel massimo campionato.